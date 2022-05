Le Cnam va consacrer une matinée d’information à l’avenir du transport

La chaire Transports, flux et mobilités durables du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) organise une matinée d’information le 1 er juillet 2022 sur le thème suivant : « Quelles évolutions des métiers et des compétences en transport et logistique ? ». A vos agendas.

« Grâce à son offre de formation en transport et logistique, le Cnam a vocation à accompagner les transformations d’un secteur économique, celui des transports et de la logistique (T&L), crucial pour le fonctionnement de la société. Ces transformations sont conditionnées en grande partie par l’évolution des métiers et des compétences, et par une offre de formation adaptée », précisent les organisateurs.

Un programme dense et un plateau de grand renom

Programme de la matinée