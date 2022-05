Le Comité National Routier fait évoluer la date de parution des indicateurs gazole

C’était un souhait des transporteurs entendu par le Gouvernement : depuis le mois d’avril, les transporteurs disposent des indices et prix gazole au plus tard l’avant-dernier jour du mois à minuit. Cette mise en ligne avancée doit permet d’accélérer l’édition, et donc le règlement, des factures de prestation de transport comportant un pied de facture carburant.

Par exemple, en facturant le 29 les prestations du mois courant, les transporteurs payés à « 30 jours fin de mois » gagnent un mois de délai de règlement par rapport à une facture éditée le 2 du mois suivant. Les factures d’avril établies avec un pied de facture utilisant un indice gazole daté d’avril sont donc indexées avec un indice reflétant bien l’évolution du coût du gazole en avril.

Le CNR rappelle que les logiciels de facturation peuvent généralement relever automatiquement un indicateur gazole, le détectant dès sa publication. Pour cela il suffit que les services informatiques des sociétés de transport programment une interface API avec le serveur du CNR. A noter que le CNR n’a pas retenu l’idée d’une publication d’indices hebdomadaires ou bimensuels.