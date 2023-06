Le Comité National Routier fait le focus sur le pavillon allemand

Dans le cadre d’un rapport de 43 pages et de ses « études Europe », le Comité National Routier s’est intéressé au transport routier de marchandises allemand. Dans son étude, le CNR indique que le pavillon allemand, aidé par l’administration, stagne depuis une dizaine d’années, subissant la concurrence directe de ses voisins de l’Est. Il voit ses coûts augmenter et fait face à une pénurie de main-d’œuvre qui s’aggrave.

Par rapport à l’étude sur le TRM allemand de 2018, le CNR observe une augmentation du coût du personnel de conduite de près de 10 % malgré une légère baisse des cotisations sociales.

Selon les calculs du CNR, le coût kilométrique d’un poids lourd 40 tonnes allemand affecté principalement à l’international, hors coûts de structure, se situe à 1,13 € contre 1,046 € en 2018, soit une augmentation de 8 %.

Autres postes de coût ayant subi d’importantes hausses sont les péages (+23 %), les pneumatiques (+28 %), l’entretien-réparations (+17 %) et le coût de détention du véhicule (+6 %). La hausse du coût du carburant est couverte par la baisse de la consommation moyenne, ce qui explique la stagnation de ce poste.

En recul sur l'international

En conclusion, en ajoutant les coûts de structure, évalués autour de 9 % du coût total, le coût complet monte à 1,24 € au kilomètre en 2021. Pénalisé par la hausse de ses coûts, le pavillon allemand cède son activité internationale au profit des pavillons polonais, lituanien ou encore roumain. L’ancien champion de l’international ne se classe plus que 5ème en 2021 et se concentre de plus en plus sur son activité domestique.

Encore le second pavillon européen en unité de transport

Le pavillon allemand reste toutefois le deuxième pavillon le plus grand d’Europe avec plus de 307 000 t.km en 2021. Il est tourné vers le marché intérieur allemand avec 88,5 % d’activité nationale dans le total. L’international, qui représente 11,5 %, ne concerne pratiquement que les relations bilatérales de moyenne distance (autour de 300 km en moyenne).

Selon l’enquête 2020 du syndicat BAG, il y aurait en Allemagne 46 902 entreprises de transport, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à octobre 2015, employant 653 000 personnes. Le nombre de véhicules à moteur serait de 395 428 pour un nombre total de 318 405 remorques et semi-remorques.