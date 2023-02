Le constructeur allemand Maybach lance sa première limousine hybride rechargeable

Spécialisé dans la transformation grand luxe des véhicules de tourisme de la gamme Mercedes-Benz (comme la limousine Classe S ou les SUV GLS et Classe G), le constructeur allemand Maybach (initialement un motoriste) se lance à son tour dans sa transition énergétique en commercialisant son premier véhicule hybride rechargeable avant de devenir une marque 100 % électrique.

« Avec notre premier modèle hybride rechargeable, nous combinons l'expérience de luxe typique de Maybach avec une conduite locale sans émission en mode électrique. La Mercedes-Maybach S 580e représente une étape charnière dans la transformation de notre marque patrimoniale vers un avenir électrique. Nous présenterons notre premier modèle entièrement électrique dès 2023 », indique Daniel Lescow, responsable Mercedes-Maybach au sein de Mercedes-Benz AG.

Une Mercedes-Benz Classe S PHEV plus luxueuse

Le premier véhicule à faibles émissions badgé Maybach est la limousine S 580e, basée sur la Mercedes Classe S hybride rechargeable. Plus concrètement, sous le capot de ce modèle au traitement très exclusif prend place un moteur six-cylindres en ligne 3.0 l de 367 chevaux (et 500 Nm de couple) ainsi qu'un bloc électrique de 110 kW (150 ch) et 440 Nm de couple. L'ensemble offrant une puissance cumulée de 510 chevaux et un couple de 750 Nm.

La batterie lithium-ion d'une capacité encore inconnue permet un roulage 100 % électrique sur une centaine de kilomètres. Côté consommations, Maybach annonce une moyenne de 1 l/100 km et des émissions de CO2 atteignant 23 g/km. À noter que le véhicule embarque, de série, un chargeur de 11 kW tandis qu'un chargeur 60 kW DC pour la charge rapide en courant continu est proposé en option.