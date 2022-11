Le constructeur allemand Opel passe la barre du 75 millionième véhicule produit

En cette année 2022, la marque Opel – désormais bien intégrée au sein de la galaxie Stellantis – va d'anniversaire en records. Le constructeur allemand annonce en effet la sortie du 75 millionième véhicule de ses chaînes de production. Il s'agit d'un exemplaire du SUV compact Grandland GSe, en finition exclusive Jubilee. L'événement s'est produit début novembre, au sein de l'usine d'Eisenach. Un site qui fête lui-même ses 30 ans cette année !

« 75 millions d’Opel : c’est un jalon majeur dans l’histoire de la production automobile d’Opel. Ce nombre impressionnant montre le rôle important joué par Opel dans la démocratisation des technologies et des solutions de mobilité au fil des décennies et pour l’avenir. Nous redéfinissons la mobilité – avec l’objectif clair de devenir une marque 100 % électrique en Europe d’ici à 2028, avec des voitures qui allient plaisir de conduire et responsabilité. Nos derniers modèles GSe, sportifs et électrifiés, marquent une nouvelle étape dans cette direction », a commenté, dans un communiqué, Florian Huettl, CEO d’Opel.