Le constructeur américain Ford va licencier 1 100 salariés en Espagne

Ford réduit vraiment la voilure en Europe. Comme annoncé voilà plusieurs semaines, le constructeur américain s'est fixé comme objectif une baisse de 10 % de ses effectifs européens. Après avoir déjà annoncé deux grandes vagues de licenciement en Allemagne (2 300 postes) et au Royaume-Uni (1 300 postes), c'est au tour de l'Espagne d'être dans le viseur de l'entreprise.

Dans une déclaration transmise à nos confrères de l'AFP, une porte-parole de Ford confirme qu'environ « 1 100 emplois sont concernés » par le plan social envisagé en Espagne, où la marque dispose d'une usine depuis 1974 dans l'est du pays, à Valence. L'ex-géant automobile de Dearborn « travaillera de manière constructive avec les syndicats pour réduire l'impact [de ce plan social] sur les employés, leurs familles et la communauté locale », a ajouté cette porte-parole.

La marque justifie cette décision par l'arrêt de la production de la berline Mondeo depuis 2022, ainsi que la fin imminente des grands monospaces Ford S-Max et Galaxy. Des modèles qui ne seront pas directement remplacés dans la gamme, ce type de carrosserie étant désormais délaissé par la clientèle au profit des SUV.

Quid des promesses de l'été ?

L'été dernier, Ford rassurait pourtant salariés et syndicats quant à la pérennité de ses activités en Espagne en attribuant à l'usine de Valence la production de ses véhicules électriques de nouvelle génération.

« Accorder à Valence notre toute nouvelle architecture de véhicules électriques nous aidera à bâtir une entreprise rentable en Europe, à sécuriser des emplois à haute valeur ajoutée et à accroître l'offre de Ford en véhicules électriques premium, performants et entièrement connectés qui répondent à la demande de nos clients européens », soulignait alors Stuart Rowley, président de Ford Europe et directeur de la transformation et de la qualité de Ford Motor Company.

« Nous nous engageons à bâtir une entreprise dynamique et durable en Europe dans le cadre de notre plan Ford+, et cela exige de la concentration et des choix difficiles », tempérait alors Jim Farley, président et CEO de Ford Motor Compagny, quelques semaines avant de confirmer la préparation du vaste plan social en cours.

Pour mémoire, le constructeur américain entend produire plus de 2 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici à 2026.