Le constructeur américain Tesla lance un nouveau modèle dédié aux professionnels

Spécialiste américain des véhicules 100 % électriques, Tesla vient de mettre sur le marché un nouveau modèle, plus abordable, exclusivement commercialisé auprès de la clientèle BtoB.

La marque Tesla chouchoute ses clients professionnels. Déjà bien représenté dans les flottes d'entreprise avec ses Model 3 et Model Y notamment, le constructeur américain entend bien diffuser encore plus largement ses véhicules auprès de la clientèle BtoB.

Alors que les tarifs de ses berlines et de ses SUV 100 % électriques ont fortement chuté voilà quelques jours en France, Tesla annonce mettre sur le marché une déclinaison plus performante et moins chère de sa Model 3.

>> À LIRE AUSSI : Les tarifs français des Tesla Model 3 et Model Y chutent (encore) de plusieurs milliers d'euros

Plus concrètement, les clients professionnels peuvent désormais commander une Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion. Une version qui offre jusqu'à 634 kilomètres d'autonomie, d'après les premiers éléments communiqués par la firme d'Elon Musk.

Véhicule éligible au bonus écologique réservé aux professionnels

Dans le cadre de cette version société de la Tesla Model 3, le constructeur américain combine en réalité un seul moteur électrique à la plus capacitaire de ses batteries. « Une partie des [Tesla présentes dans les] flottes d’entreprises est destinée à des forces de vente mobiles qui ont besoin de parcourir de longues distances de manière répétée », est-il souligné sur les réseaux sociaux.

Pour mémoire, la version Propulsion avance habituellement un rayon d'action allant jusqu'à 491 kilomètres tandis que la version Grande Autonomie le porte à 602 kilomètres. Ce faisant, Tesla parvient à placer cette Model 3 spéciale sous la barre des 47 000 euros, ouvrant alors droit à un bonus écologique de 3 000 euros.