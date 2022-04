Le constructeur américain Tesla renforce sa présence en France

Spécialiste des véhicules 100 % électriques, Tesla annonce l'ouverture de deux nouvelles succursales dans l'Hexagone ainsi que la construction d'une structure conséquente réunissant en un seul lieu les activités de vente, après-vente et livraison.

Connu pour ses Model S, 3, X et Y, le constructeur américain Tesla poursuit son développement en France. Il existe désormais 21 sites dans l'Hexagone accueillant des activités commerciales et/ou d'après-vente. Après l'ouverture de sept succursales l'an passé, la marque vient d'inaugurer deux nouveaux sites ces dernières semaines à Nancy et Caen.

Dans un communiqué, l'entreprise indique que la succursale Tesla de Nancy s’étend sur plus de 3 000 m². Une surface permettant de faire cohabiter les activités de vente et d'après-vente puisque « des techniciens spécialisés sont disponibles pour réaliser des opérations d’entretien ou des réparations. »

Bientôt un « super centre » Tesla en Île-de-France

À Caen, les équipes commerciales de la marque accueillent d'ores et déjà les clients dans 1 500 m² flambant neufs tandis que « les activités d'après-vente seront lancées en mai. »

Tesla France annonce également avoir débuté la construction d'une nouvelle succursale « de grande envergure » dans l'est de Paris. « L’ensemble des services de la marque y seront proposés : vente, après-vente et livraison. Une station Superchargeur sera également accessible sur place. Ce nouveau Centre Tesla, le plus grand de France, ouvrira ses portes d’ici à la fin de l’année 2022 », est-il encore précisé.