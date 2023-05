Le constructeur automobile chinois Aiways serait au bord du gouffre

Un changement d'investisseur en Chine et une reprise espérée rapidement

Mise à jour : Suite à notre article, Aurélien Venet directeur marketing et communication Aiways France tenait à apporter les précisions suivantes : « Nous tenons à apporter des précisions quant à l'avenir d'Aiways. Aiways Europe est confiant sur la situation actuelle qui devrait se débloquer. Aiways en Chine est en retstrucration dans le cadre d’un changement d’investisseur. Les négociations avec le gouvernement chinois prennent du temps ce qui entraîne un blocage des comptes mais ce n’est pas une question de liquidités. La production est actuellement à l’arrêt mais nous sommes confiants pour un déblocage dans les jours ou semaines à venir. Nous continuons à commercialiser des modèles U5 et nous nous projetons sur le dernier quadrimestre 2023 pour le nouveau modèle U6 ».

D'après une information révélée par le site chinois IT Home, le constructeur automobile chinois Aiways serait actuellement confronté à des difficultés financières importantes. Fondée en 2017 avec une capacité de production annuelle de 150 000 véhicules, l'entreprise n'a vendu que 30 voitures en France au cours des quatre premiers mois de l'année 2023, ce qui est un signal très inquiétant pour un constructeur qui espérait vendre 3000 véhicules par an.

Aiways Automobile a été exposée à des difficultés commerciales

Des sources internes ont révélé que le constructeur avait suspendu ses activités en raison d'une pénurie de fonds. Le siège social de l'entreprise aurait été coupé de courant en raison d'arriérés de loyers, de charges et de services publics impayés. De plus, les employés n'ont pas été payés en temps et en heure, ce qui a causé des difficultés financières pour les salaires, la sécurité sociale et le fonds de sécurité sociale. Ces problèmes de paiement ont entraîné le départ de nombreux employés, et les fournisseurs de la société ont également été touchés.

Des ventes en berne

En plus des difficultés financières, les ventes de voitures Aiways ont également été très décevantes. Le volume annuel de ventes d’Aiways Automobile était de 2 600 en 2020, 3 011 en 2021 et 2 824 en 2022. Le lancement d'un nouveau modèle de production de masse, le U6, en octobre 2022 n'a pas réussi à améliorer la situation des ventes. Au cours des trois premiers mois de 2023, les ventes cumulées de voitures Aiways n'ont été que de 92.

La situation financière d’Aiways Automobile est préoccupante

Un an après sa création, le bénéfice d'exploitation d’Aiways en 2018 était de 33,19 millions de yuans, mais la perte nette s'est élevée à 970 millions de yuans. Le passif total de l'entreprise était de 2,407 milliards de yuans au 31 mars 2019, avec un ratio actif-passif de 97,5 %. Bien que l'entreprise ait affirmé avoir reçu 150 000 bons de commande pour des véhicules neufs de la part d'une société automobile thaïlandaise, aucun n'a apporté de revenus et de bénéfices substantiels à l’entreprise. Pour rappel, Aiways Automobile avait prévu une entrée en bourse aux Etats-Unis mais le plan a finalement échoué.

L'incertitude plane sur l'avenir d’Aiways Automobile

Aiways Automobile a été fondée par Fu Qiang, qui a une expérience solide dans la vente et la gestion d'automobiles. Cependant, l'avenir de l'entreprise est incertain compte tenu des difficultés financières et des faibles ventes qu'elle rencontre actuellement.