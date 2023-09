Le constructeur automobile chinois Leapmotor sort du créneau des petites voitures à l'IAA Mobility 2023

En France, le constructeur chinois Leapmotor distribue la petite T03 mais en réalité, son catalogue est composé de modèles bien plus imposants. Trois d'entre-eux sont les vedettes de l'IAA Mobility, le salon automobile de Munich.

Leapmotor n’est sûrement pas le constructeur automobile le plus connu en France, ni en Europe. Fondée en 2015 en Chine par Zhu Jiangming (un ingénieur) et Fu Liquan (un entrepreneur) la marque se présente comme « une start-up automobile » fortement influencée par les nouvelles technologies (reconnaissance faciale, détection des empreintes digitales, intelligence artificielle, …). Ce qui suscite l'intérêt des constructeurs plus traditionnels comme... le groupe franco-italo-américain Stellantis.

Distribué depuis l’automne 2022 en France par SN Diffusion (par ailleurs importateur de Seres), Leapmotor commercialise la minicitadine électrique T03. Une concurrente - par le prix - de la Dacia Spring et - par la taille - de la Renault Twingo E-Tech Electric, écoulée près de 165 exemplaires à l’issue du premier semestre 2023.

Surprise, le constructeur fait partie des rares exposants de l’IAA Mobility 2023 et son stand sur ce salon de l’automobile de Munich présente des modèles inédits sous nos latitudes dont… deux nouveautés. La marque a d'ailleurs annoncé qu'elle comptait lancer en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique cinq nouveaux véhicules au cours des deux prochaines années.

Le SUV Leapmotor C10 à la conquête de nombreux marchés

Véritable nouveauté, le SUV Leapmotor C10 à la lourde tâche de conquérir plusieurs marchés, mais peu d'informations relatives à ses caractéristiques techniques ont filtré.

Les portes de l'Europe s'ouvrent au Leapmotor C11 et à la berline C01

Affichant des dimensions généreuses pour un modèle dit « compact » (4,78 mètres de long dont 2,90 mètres d'empattement, pour 1,67 mètre de haut et 1,90 mètre de large) le SUV Leapmotor C11 reçoit sous son capot un moteur électrique de 200 kW (272 ch) en version deux roues motrices ou un bloc de 400 kW (543 ch) lorsqu'il dispose de la transmission intégrale.

Le véhicule est proposé avec deux packs de batteries. L'un d'une capacité de 69,2 kWh permettant de parcourir jusqu'à 502 kilomètres entre deux charges complètes et l'autre de 89,9 kWh portant l'autonomie maximale à 650 kilomètres, selon le constructeur.

Déjà commercialisée sur le marché chinois, la routière C01 s'étire quant à elle sur 5,05 mètres. Stricte quatre-portes aux allures de coupé, elle bénéficie de la technologie d'intégration des batteries « cell to chassis » et embarque une capacité encore plus importante que le SUV C11 puisqu'elle est officiellement homologuée à 717 kilomètres d'autonomie. Sous son capot en revanche prend place le même bloc électrique de 200 kW déjà utilisé par son petit frère.