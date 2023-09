La marque chinoise NIO propose un pont direct entre voiture électrique et smartphone

L’heure est à l’intégration des systèmes d’exploitation entre la voiture électrique et le smartphone. Le constructeur chinois NIO, qui débarque en Europe avec deux modèles électriques, franchit ce pas en Chine en présentant son propre téléphone mobile. Le pont entre la voiture électrique et la téléphonie est officiellement ouvert.

Les voitures électriques sont de plus en plus connectées et directement liées à l'utilisation de son téléphone portable. Plus personne n'en doute aujourd'hui. Les intégrations entre le smartphone et la véhicule intelligent sont nombreuses aujourd’hui à travers notamment l’ensemble des systèmes d’aide à la conduite. Le constructeur automobile chinois NIO franchit un nouveau pas en proposant son propre téléphone mobile : le NIO Phone.

Le 21 septembre dernier, à Shanghai, le constructeur chinois NIO a présenté toute une série d’innovations technologiques dans douze domaines technologiques différents allant du cockpit intelligent jusqu’à l’internet mobile en passant la système de batterie électrique pour voiture. D’ici la fin septembre 2023, le « NIO Intelligent Cockpit » comprend plus 40 applications. Lors de cette présentation, le téléphone mobile NIO Phone était très attendu.

SkyOS : un système d’exploitation de la voiture au smartphone

NIO a présenté, à cette occasion, le premier système d'exploitation automobile intelligent en Chine, "SkyOS", couvrant l'ensemble du système du véhicule, la conduite assistée, le cockpit intelligent, le réapprovisionnement du service de connectivité et la connectivité mobile. Selon le plan, la production de masse fonctionnelle complète du SkyOS sera mise en œuvre sur le modèle de plate-forme NT3. SkyOS peut résoudre le problème de l'intégration des services logiciels et matériels, de la sécurité, des performances en temps réel et de la complexité des applications dans différents domaines.

Plus fort que CarPlay ou Android Auto

Le NIO Phone est proposé à un tarif compris entre 835 et 964 euros. Ce nouveau smartphone est proposé en trois finitions : Performance Edition, Ultimate Edition et EP Edition. L’objectif du constructeur serait de convaincre au moins la moitié de ses clients automobiles de basculer sur le téléphone NIO également. Avec NIO Link, le constructeur réalise l'intégration de divers appareils, y compris le téléphone mobile, NIO Phone, basé sur Android.

Le NIO Phone facilite évidemment l’expérience Internet mobile autour de la vie automobile des utilisateurs. L’intégration du téléphone au véhicule est beaucoup plus facile et va beaucoup plus loin que Carplay ou Android Auto à ce niveau.

Outre la téléphonie mobile, le constructeur chinois a travaillé sur l’ensemble de la voiture connectée. Ainsi, côté conduite autonome, NIO a également présenté la technologie LiDAR, avec une intégration élevée, une faible consommation d'énergie et de fortes performances. Il dispose d'un processeur 8 cœurs 64 bits, offrant un fort support informatique, et est équipé d'un ADC 8 canaux 9 bits, avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 GHz. Il peut capturer efficacement les données brutes du capteur LiDAR et réduira également la consommation d'énergie du LiDAR de 50 %. A noter que la berline électrique ET7 de Nio, est équipée de cette technologie qui permet une conduite autonome de niveau 3 et 4, complétant également celle de niveau 2.

Deux voitures électriques lancées en Europe

Pour rappel, le constructeur chinois Nio a lancé, en Europe en juin dernier, deux nouveaux produits. Tout d’abord, un dérivé de sa berline ET5 en mode break, baptisé ET5 Touring, un clin d’œil plus carnassier qu’amical à certaines marques allemandes. Ce break électrique revendique une confortable autonomie de plus de 550 km. Ainsi qu’un SUV compact 100 % électrique, baptisé EL6, qui se montre à nouveau généreux sur l’autonomie, donnée à 529 km par la fiche technique. Doté d’un habitacle très soigné, comme l’illustre la tablette centrale, ce SUV premium ne sera disponible que sur abonnement.

Plus de 50 000 ventes de voitures électriques au premier semestre 2023

En outre, alors que ses résultats financiers n’étaient toujours pas à l’équilibre au premier trimestre 2023, Nio obtient le renfort financier de l’investisseur CYVN, une holding proche du gouvernement d’Abu Dhabi. Le groupe va investir près de 740 millions d’euros dans Nio. CYVN disposera donc de 7 % du capital de la marque et sera présent à son conseil d’administration. Une bonne opération, car Nio a vu ses réserves de cash se réduire ces derniers mois, alors que le constructeur a précisément besoin de soutenir sa montée en puissance en production et en livraisons aux clients. Nio a enregistré 43 854 immatriculations de véhicules neufs sur les cinq premiers mois de 2023, en progression de 15,8 % par rapport à la même période de référence de 2022.