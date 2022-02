Le constructeur automobile chinois Xpeng étend sa présence en Europe

Septième constructeur de voitures électriques en Chine, son marché domestique, Xpeng commercialise les berlines P5 et P7 et les SUV G3 et G9. Jusqu’à présent, ses ambitions européennes se limitaient à la Norvège, où il est arrivé en 2020.

Un positionnement premium qui n'est pas sans rappeler Tesla

Le constructeur voit désormais plus loin, conscient que la législation européenne favorise le développement des véhicules électriques. Ses dirigeants annoncent l’arrivée de la marque en Suède, avec l’ouverture d’un showroom à Stockholm en février 2022. D’autres implantations (Göteborg, Malmö) sont programmées cette année par le biais d’un accord conclu avec l’important groupe de distribution Bilia (Volvo, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Renault, Dacia, Alpine). « Xpeng propose des véhicules électriques et très technologiques qui doivent lui permettre de trouver une place sur le segment premium en Suède », se réjouit Per Avander, directeur général de Bilia, qui fait valoir 160 points de vente en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, ainsi que deux importantes plateformes d’enchères (Suède et Norvège).

Accord avec le groupe Emil Frey

Par ailleurs, Xpeng, dirigé par He Xiaopeng, un ancien dirigeant du groupe Alibaba, va aussi débuter ses activités aux Pays-Bas, en s’appuyant sur le savoir-faire du groupe Emil Frey. Une première ouverture de concession est prévue dès mars 2022.

(avec Reuters)