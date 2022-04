Le constructeur automobile smart présente officiellement son SUV #1

Cette fois, ça y est. La révolution Smart est enclenchée. Nouvel actionnariat, nouvelle graphie (le nom de la marque perd sa majuscule) et nouveau modèle. Si le constructeur avait jusqu'alors habitué le marché et les automobilistes à de petits modèles permettant de se faufiler en ville et de se garer dans un trou de souris, celui officiellement dévoilé en ce début de mois d'avril fait table rase du passé.

« Avec son extérieur avant-gardiste et ses éléments progressifs, tels que les poignées de porte électriques dissimulées, ses portes sans cadre et son toit panoramique à "halo" », le smart #1 se présente sous la forme d'un crossover long de 4,27 mètres, large de 1,82 m et haut de 1,61 m. Ses lignes rondouillardes ne sont pas sans rappeler plusieurs modèles électriques. Ainsi, le bandeau lumineux présent à l'arrière évoque le Mercedes-Benz EQA tandis que les optiques avant en amende reliées également par un bandeau à LEDS font penser à une Volkswagen ID.3.

Quelles caractéristiques techniques ?

Quoi qu'il en soit, campé sur des jantes de 19 pouces, ce concurrent des Peugeot e-2008, DS 3 Crossback E-Tense et autres Hyundai Kona Electric entend bien ne pas faire de la figuration sur ce segment très porteur des SUV citadins zéro émission. « La nouvelle smart #1 incarne le renouveau de la marque smart et présente notre nouvel ADN, en termes de design de produit sensuel. Il est mature, cool et incarne la beauté avec les solutions smart. ce SUV est nouveau, frais et enchanteur. Notre nouvelle smart #1 a le potentiel de faire de smart une marque de design de premier plan », indique Gorden Wagener, responsable en chef du design Mercedes-Benz AG.

Si ce nouveau modèle smart renonce au thermique, c'est pour embarquer un moteur 100 % électrique développant 200 kW, soit 272 chevaux. Un bloc qui offre 343 Nm de couple et permet d'atteindre la vitesse maximale de 180 km/h. Son alimentation est assurée par une batterie lithium nickel-cobalt-manganèse (NCM) de 66 kWh lui conférant une autonomie comprise entre 420 et 440 kilomètres, selon le constructeur.

Pour l'heure, les tarifs de ce nouveau véhicule - produit non plus en France, à Hambach, mais en Chine - n'ont pas encore été communiqués.