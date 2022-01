Le constructeur automobile britannique LEVC s'installe en France

Les véhicules du constructeur automobile britannique LEVC vont désormais être officiellement commercialisés en France. La London Electric Vehicle Company a en effet retenu le groupe ABVV - dirigé par Bedros Izikan - comme son premier distributeur dans l'Hexagone. Implanté en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, distribuant déjà les marques Land Rover, Jaguar, Volvo, Hyundai, Skoda, Seat et Cupra, « le groupe ABVV offre le mélange parfait d'expérience et d'ambition que la société LEVC recherche chez un nouveau partenaire et amène notre nombre de concessionnaires en Europe continentale à 34 », souligne Martin Rada, directeur général de LEVC Europe.

Cette nomination renforcera considérablement la présence de LEVC en France, en s'appuyant sur la flotte de 300 TX Taxi opérant avec Caocao Mobility Paris. Depuis fin 2019, les clients de la capitale française peuvent appeler un emblématique « taxi noir londonien » à propulsion électrique en utilisant simplement une application.

Bedros Izikan, Directeur général du groupe ABVV, déclare : « Le Groupe ABVV est heureux d'annoncer l'ajout de LEVC à sa gamme. Cette nomination confirme les ambitions du groupe de devenir un acteur majeur de la mobilité régionale. L'ingénierie de pointe de LEVC offre des solutions exceptionnellement efficaces pour que nos clients franchissent la prochaine étape vers la mobilité durable. La technologie de prolongation d’autonomie eCity révolutionnant les véhicules offre une assurance supplémentaire de garder les véhicules sur la route pendant des cycles d’utilisation complets et d’optimiser la rentabilité.

Martin Rada, Directeur général de LEVC Europe, déclare : Le groupe ABVV jouit d'une excellente réputation en matière de relation clients et d'assistance technique. Avec une équipe très solide dirigée par le Directeur général Bedros Izikian, nous sommes convaincus que notre premier concessionnaire en France électrifiera de plus en plus les rues de Paris et au-delà avec nos modèles TX Taxi, TX Shuttle et VN.