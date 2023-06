Le constructeur chinois BYD débarque en France avec de sérieux arguments

Cette fois-ci, c’est du sérieux ! Le constructeur MG avait bien ouvert la voie au marché français en s’appuyant sur un réseau de distributeurs depuis plus d’un an. Désormais, c’est BYD, premier constructeur mondial dans la voiture électrifiée qui débarque dans l’hexagone et plus largement en Europe avec des arguments très sérieux pour concurrencer n’importe quelle marque occidentale : premium ou généraliste.

Concurrent de Tesla en Chine, BYD a des arguments sérieux à faire valoir pour occuper une place importante sur le marché européen. L’organisation européenne qui recevait la presse française à Aix en Provence le 7 juin 2023 n’a rien à envier aux autres importateurs en France. Rappelons en quelques mots que BYD (Build Your Dreams) est une entreprise privée chinoise spécialisée dans la batterie et les semi-conducteurs. Dirigée par un « manager familial », le pendant chinois d’Elon Musk pour Tesla, l’histoire de l’affrontement contre le constructeur américain est d’ores et déjà intéressante à raconter.

« La France est très importante pour nous », a déclaré Mike Belinfante, Senior PR Manager BYD Europe en ouverture de cette session en France. «Comme BYD signifie « Build your Dreams », nous allons vous proposer de construire vos propres valeurs ».

Pour rappel, BYD est à l’origine un spécialiste de la batterie pour les smartphones s’étendant ensuite au matériel médical. Son corps business est dans l’électronique et l’automobile. C’est le numéro un mondial de la batterie. L’entreprise rassemble 70 000 ingénieurs pour produire des batteries, moteurs électriques ou encore semi-conducteurs. Il y a 40 filiales dans le monde pour 600 000 employés.

Une marque premium pour cinq modèles électriques en 2023

BYD n’arrive pas en France les mains vides puisque le constructeur propose d’ores et déjà la commercialisation de cinq modèles full électriques. BYD proposera immédiatement une gamme élargie de véhicules 100% électriques aux clients français. Après avoir présenté trois véhicules électriques au Mondial de l'Automobile de Paris l'année dernière : la BYD ATTO 3 (SUV du segment C), la BYD HAN (berline du segment E) et la BYD TANG (SUV à 7 places du segment E), la BYD DOLPHIN sera présentée le mois prochain. La BYD DOLPHIN est une voiture à hayon, agile et polyvalente, du segment C et qui offre des niveaux élevés de praticité, d'efficacité et d'accessibilité, ainsi qu'une autonomie rassurante. Après l'été, la BYD SEAL sera commercialisée par les concessionnaires BYD en France. BYD SEAL est une berline sportive et dynamique du segment D, équipée d'une technologie de pointe. BYD sera ainsi le seul constructeur automobile à pouvoir présenter immédiatement une gamme complète de cinq véhicules 100% électriques aux clients français.

Blade Battery : le spécialiste de la batterie au niveau mondial

Le constructeur chinois produit la fameuse Blade Battery qui permet d’avoir un espace optimisé et compact de plus de 50% par rapport aux autres. Une batterie qui fait la différence par rapport à n’importe quel constructeur y compris Tesla puisque BYD devrait désormais fournir la batterie du Model Y, une référence aujourd’hui. Ce système de batterie unique change la donne en matière de sécurité, de durabilité et de performance dans le secteur des véhicules électriques. Le constructeur maîtrise les technologies de base des véhicules à énergies nouvelles, telles que les batteries, les moteurs, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs, pour atteindre les plus hauts niveaux d'intégration, d'intelligence et d'efficacité. Cette compétence est le fruit des 27 années d’expérience. Cette innovation a propulsé BYD au rang de leader du marché dans son domaine, créant un précédent pour la technologie des véhicules électriques dans de nombreuses formes de transport, y compris les bus électriques, les camions et d'autres véhicules utilitaires.

A l’essai lors de cette première rencontre avec BYD en France, l’ATTO 3 est un bon SUV très bien positionné et agréable à conduire sur les routes de l’arrière pays varois. Les finitions du véhicule sont premium et correctes, manquent peut-être encore les accessoires comme les prises USB !

Un réseau français en pleine constitution : BYD se donne le temps

Au cœur de ce plan de lancement se trouve l'ambition stratégique de travailler avec les groupes de concessionnaires qui fourniront l'expérience, l'expertise et les emplacements de choix pour vendre la gamme pionnière de véhicules à énergies nouvelles. A noter que BYD souhaite se donner le temps de choisir ses représentants annonçant des standards de représentation sans toutefois en divulguer leur contenu. Souhaitant avoir une pleine représentation tant au niveau de la vente que de l’après-vente, le constructeur chinois n’anticipe qu’une vingtaine d’investisseurs fin 2023 et une centaine en 2025. Une sacré différence par rapport aux autres constructeurs qui ont constitué leur réseau en quelques mois. BYD fait valoir ici un standard de représentation premium que l’on pourra découvrir au fil des mois.

"Nous sommes ravis de présenter notre gamme de voitures électriques et nos technologies de pointe en matière de véhicules électriques aux clients français", a déclaré Michael Shu, General Manager et Managing Director de BYD Europe. "Ensemble, nous sommes impatients d'offrir aux consommateurs un service de vente et d'après-vente professionnel grâce à un réseau de concessionnaires locaux qui partagent notre désir d'offrir les meilleures expériences aux clients ».

Cinq distributeurs français pour débuter en France

Au niveau français, BYmyCAR a ouvert deux concessions déjà ouvertes Paris avec après-vente. Le groupe Kroely prévoit deux ouvertures de concessions au 3ème trimestre 2023 à Strasbourg et Metz puis Nancy et Mulhouse. Tandis que Bodemer prévoit une ouverture de concession au 3ème trimestre 2023 à Rennes et d’autres à venir. Tous les concessionnaires partenaires en France ouvriront des magasins BYD pour la vente et les services. Autre annonce concernant Emil Frey et le groupe Maurin. BYD précise que le groupe Emil Frey France via son réseau Autosphere (1er distributeur automobile en France) sera un « partenaire important dans le développement de la marque BYD en France. Et que le Groupe Maurin jouera également un rôle important en tant que partenaire dans les mois qui viennent ». A noter enfin que sur la partie financement, BYD s’est associé avec CGI Finance pour le financement classique et ALD Automobile pour la partie leasing et le groupe Shell Recharge pour la partie recharge.

Une offensive réseau dans toute l'Europe

Lors de cette conférence française, BYD a dévoilé son association avec cinq groupes de distribution majeurs dans sa première phase de développement et vise 10 groupes d’ici la fin de l’année 2023 (IDF, PACA, Bretagne, Normandie, Gironde, Hautes-Pyrénées et Alpes-Maritimes). Avant le lancement officiel en France, BYD a ouvert des points de vente avec des partenaires de confiance en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et au Portugal. BYD s'implantera bientôt en Italie et en Hongrie. En 2024, BYD ouvrira ses portes dans d'autres pays européens.