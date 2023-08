Le constructeur chinois BYD en démultiplié

Arrivée de la marque Denza en Europe, nouvelles marques et nouvelles voitures, prix agressifs, le groupe chinois BYD est sur tous les fronts. Sa filiale BYD Electronics a aussi acheté le groupe Jabil, spécialiste des composants électroniques, pour plus de deux milliards d’euros. La menace se précise pour de nombreux concurrents.

Le groupe chinois BYD connaît actuellement une formidable accélération de ses activités, comme viennent de l’attester ses derniers résultats financiers en très forte croissance. Né à l’automobile il y a vingt ans, en 2003, BYD s’est d’abord appuyé sur son expertise des batteries, notamment la fameuse technologie Blade, avant de concevoir des véhicules. Après quelques tâtonnements, les progrès ont été spectaculaires et aujourd’hui, BYD est prêt à disputer la place de premier constructeur mondial de voitures électriques à Tesla. Déposant des pionniers comme Volkswagen, Renault ou Nissan.

BYD lance la marque Denza en Europe dans le périmètre du premium

En Europe, BYD propose déjà trois modèles avec la compacte Dolphin, le SUV du segment C Atto 3 et la sportive Seal, en attendant l’arrivée programmée de la Seagull, les véhicules utilitaires, et d’autres nouveautés. A l’occasion du salon automobile de Munich, il officialise le lancement en Europe de sa marque Denza, qui fut créée en partenariat avec le groupe Daimler. Denza débarque sur une niche de marché avec un van de luxe baptisé D9. Idéal pour le transport de VIP, l’hôtellerie premium ou les grandes entreprises. Un modèle qui positionne d’emblée Denza dans le périmètre premium et face aux marques allemandes, Mercedes-Benz Vans en tête. Plus de détails seront dévoilés lors de l’IAA Mobility de Munich qui s’ouvre le 4 septembre 2023.

Récemment créée par BYD, la marque Fang Cheng Bao dévoile le 4x4 Léopard 5

Avec une autre marque, Fang Cheng Bao, BYD vient aussi de dévoiler un SUV 4x4 hybride rechargeable (PHEV), sous le nom de Léopard 5. Annonçant de grandes capacités de franchissement et pour tracter, le Léopard 5 se distinguerait par son prix accessible, entre 40 000 et 50 000 euros. Une indication valable pour le marché chinois, car aucune information n’a été donnée sur une arrivée du modèle en Europe.

Déjà incontournable sur les batteries, BYD se développe sur l’électronique

Enfin, BYD a officialisé la prise de contrôle du groupe Jabil, spécialiste des composants électroniques. Une opération de croissance externe de grande envergure qui dépasse le montant de deux milliards d’euros. Cette acquisition doit permettre à BYD Electronics de servir des marchés très variés : smartphones, véhicules électriques, bâtiments intelligents, IoT, gaming, etc.