Le constructeur chinois BYD lance une nouvelle marque

La menace se précise, mais avec discrétion. Le groupe automobile chinois BYD, pour Build Your Dreams, qui est sur le devant de la scène en France en ce moment, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle marque, baptisée Fang Cheng Bao, ce qui peut se traduire par « Formula » et « Léopard ». Les standards et les règles d’une formule et l’agilité du léopard, explique un dirigeant du groupe, en promettant d’accompagner le changement de paradigme de l’automobile avec des propositions séduisantes (design, connectivité…) et respectueuses de l’environnement.

BYD va lancer la marque Fang Cheng Bao avant fin 2023

Il s’agit d’ores et déjà de la cinquième marque automobile du groupe BYD, si on ne tient pas compte de ses importantes activités dans les véhicules utilitaires et industriels (camions, bus, etc.). BYD commercialise déjà les séries Dynasty et Ocean et les marques Denza et Yangwang, cette dernière depuis le début de l'année. La nouvelle marque Fang Cheng Bao va décliner une gamme de modèles électrifiés sur les segments des SUV et des voitures sportives haut de gamme.

L’arrivée sur le marché est imminente puisque BYD promet un premier lancement avant la fin de l’année 2023, à savoir un imposant SUV, nom de code SF.

BYD commence à faire figure d'épouvantail pour les constructeurs historiques

« Beaucoup de gens pensent que la transition vers des véhicules électriques est la révolution de l’industrie automobile, tournant la page des voitures exploitant des énergies fossiles. Cependant, chez BYD, nous pensons que ce n’est qu’une petite partie d’une transition plus globale et qu’un panorama complètement nouveau se dessine actuellement », lance Wang Chuanfu, président directeur général de BYD, en affirmant que la marque Fang Cheng Bao s’inscrit comme un prélude de cette révolution.

Peu de précisions ont été données sur le modèle, mais il devrait être commercialisé aux alentours de 55 000 ou 65000 dollars, en dessous de ses concurrents allemands. Xiong Tianbo dirigera la marque et son déploiement sur les marchés. Fang Cheng Bao reprend bien sûr les technologies du groupe et notamment la fameuse Blade Battery, dont les performances en autonomie comme en rapidité de temps de charge sont reconnues. En Chine, BYD a d’ailleurs dépassé Volkswagen et ses différentes coentreprises au niveau commercial depuis le mois de novembre 2022. Sur les cinq premiers mois de l’année 2023, BYD a tutoyé le million de ventes de voitures.

