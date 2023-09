Le constructeur chinois BYD occupe déjà la cinquième place mondiale

Au coeur de la révolution de la voiture électrique, le constructeur chinois BYD bénéficie actuellement d'une visibilité mondiale au même titre que l'américain Tesla. En quelques mois, la firme de Shenzhen bouscule déjà les équilibres au niveau mondial en s'emparant de la cinquième place reléguant le coréen Hyundai derrière lui et à quelques encablures de Honda et Ford.

En quelques mois, le constructeur chinois BYD a pris toute la lumière du monde automobile, au même titre que l'américain Tesla. Le constructeur, emmené par son fondateur Wang Chuanfu : le pendant chinois d'Eon Musk, est partout et sur tous les fronts à la conquête de tous les marchés, dont l'Europe qui est sa prochaine cible.

BYD coiffe Hyundai et lui prend la cinquième place mondiale

Lors du salon automobile de Munich (IAA), le constructeur de Shenzhen était au centre de toutes les attentions lors de la journée d'ouverture à la presse internationale. Au niveau des volumes de vente, BYD impressionne déjà puisqu'il s'empare de la cinquième place au niveau mondial selon une étude de TrendForce du 1er septembre 2023. Ce qui relègue Hyundai à la sixième place alors que la marque coréenne avait cette fierté d'occuper cette cinquième depuis quelques années suite à un long développement minutieux au niveau mondial.

Toujours selon cette étude Honda et Ford occupent les troisième et quatrième places à fin juillet 2023. Mais ces deux marques sont réellement dans la viseur du constructeur chinois. Une prouesse renforcée par la spécificité de BYD qui ne commercialise que des voitures électriques sur tous les marchés.

Un resserrement du top 10 mondial

En juillet 2023, les ventes mondiales de voitures ont fait face à un ralentissement notable, avec 5,44 millions de véhicules qui sortent du lot sur 37 marchés clés, soit une baisse de 10 % par rapport aux chiffres de juin, selon une étude de TrendForce. Cependant, les dix premières marques automobiles ont réussi à resserrer leur emprise sur le marché, représentant 50,7 % des ventes totales pour une augmentation de 2,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Cette tendance indique une concentration croissante de pouvoir parmi les grandes marques automobiles.

BYD se rapproche à toute vitesse de Toyota et Volkswagen

Toyota et Volkswagen étaient en tête du peloton, remportant respectivement les première et deuxième places pendant un autre mois. Toyota a décroché 10,2 % de la part de marché mondiale. Honda et Ford ont occupé les troisième et quatrième places, respectivement, ne connaissant que des baisses mineures des ventes et défiant la tendance plus large du marché. Le véritable titre, cependant, était le BYD de la Chine. Non seulement elle a obtenu la cinquième position, mais elle est également la seule marque dans le top dix qui se concentre exclusivement sur les NEV. Avec sa part de marché et son classement en plein échelon, BYD, actuellement un acteur majeur principalement en Chine, a le potentiel de perturber le statu quo à mesure qu'elle élargit sa présence internationale. A noter que Suzuki est l'une des rares marques dans le top dix à avoir vu une augmentation de ses ventes à la septième place. Rappelons que les bastions de Suzuki sont l'Inde et le Japon - qui ont tous deux enregistré de modestes gains de ventes en juillet - compensant une chute des ventes européennes.

BYD fait le show au salon automobile de Munich

Par la voix de Michael Shu, directeur de BYD pour l’Europe, le groupe confirme sa volonté de construire très rapidement une usine de production dans un pays européen. La France est sur les rangs, Bruno Le Maire n’en faisant pas mystère, mais elle n’est pas seule et l’Allemagne peut aussi débloquer de nouvelles aides incitatives. Au cours des douze derniers mois, BYD revendique un volume mondial de production de 1,83 millions de véhicules, contre 991 325 unités un an auparavant. La part des véhicules verts augmente encore dans le mix. Cet été, Wang Chuanfu, fondateur et président de BYD, avait lancé que le « temps des constructeurs chinois était venu ». Le ton était plus enthousiaste que fanfaron, mais le message est passé. Les visiteurs du salon automobile de Munich ne diront pas le contraire.