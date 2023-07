Le constructeur chinois BYD se lance sur le segment des véhicules utilitaires 100 % électriques avec l'ETP3

Désormais bien connu pour ses véhicules particuliers 100 % électriques et abordables, le constructeur chinois BYD introduit en Europe l'ETP3 : un petit véhicule utilitaire zéro émission.

Premier constructeur mondial de véhicules électriques, le Chinois BYD est présent en Europe avec une gamme constituée de cinq modèles. Les BYD Dolphin (berline du segment C), BYD Atto 3 (SUV du segment C), BYD Seal (berline du segment D), BYD Han (berline du segment E), BYD Tang (SUV du segment E). Une offre de véhicules particuliers désormais enrichie d'une nouveauté : le BYD ETP3. Un véhicule utilitaire léger 100 % électrique.

Commercialisé dans l'immédiat aux Pays-Bas au tarif de 28 500 euros hors taxes, ce modèle qui pourrait arriver sur d'autres marchés, affiche les dimensions suivantes : 4,46 mètres de long (dont 2,72 mètres d'empattement) pour 1,72 mètre de large et 1,87 mètres de haut.

Fort d'un volume utile de 3,5 m³, ce modèle repose lui aussi sur l'e-Platform de BYD, mais se distingue du reste de la gamme par un design intérieur et extérieur moins travaillé et des performances plus limitées.

Quelles sont les principales caractéristiques technique du BYD ETP3 ?

Selon la fiche technique publiée par le constructeur chinois, le fourgon BYD ETP3 est équipé d'un moteur électrique de 100 kW (soit 136 ch) délivrant 180 Nm de couple, et autorisant une vitesse maximale de 100 km/h. Un bloc associé à une batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4) ultra-fine de 45 kWh. Ce qui lui confère une autonomie moyenne de 233 kilomètres. Côté recharge, ce petit VUL est équipé d'un chargeur embarqué 50 kW. De quoi passer de 20 à 80 % de batterie en 30 minutes.

En matière d'équipements, BYD indique que le fourgon est équipé d'un système multimédia, de la climatisation, d'un système de démarrage mains-libres, de prises USB, d'un combiné d'instrumentation TFT.

S'il venait à débarquer sur le marché français, le BYD ETP3 serait un concurrent direct des Renault Kangoo Van E-Tech Electric, Citroën ë-Berlingo Van, Peugeot e-Partner, Fiat Doblo-e Cargo, Opel Combo-e Cargo, Toyota ProAce City Electric, Nissan Townstar EV et Mercedes-Benz eCitan mais aussi d'une autre fourgonnette chinoise électrique : le Maxus eDeliver.