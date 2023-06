Le constructeur chinois HiPhi arrive en Europe avec ses voitures à 100 000 euros

Une nouvelle marque chinoise arrive en Europe sur les marchés allemand et norvégien. HiPhi s’apprête à ouvrir un « Hub » à l’aéroport de Munich pour présenter ses modèles X et Z, proposés à partir de 109 000 et 105 000 euros.

Les constructeurs chinois arrivent en Europe sur de plus en plus de segments. L’un des derniers venus se nomme HiPhi et se positionne entre premium et luxe. Déjà active dans son pays d’origine depuis 2019, cette marque est développée par la société Human Horizons, basée à Shanghai. Elle propose pour le moment trois modèles dont deux peuvent déjà être commandés en Allemagne et en Norvège. Selon la firme, les modèles X et Z ont reçu l’homologation du TÜV SÜD et peuvent donc être immatriculés. HiPhi renvoie les clients potentiels vers son site internet pour en apprendre davantage sur les caractéristiques des véhicules. Cependant, un « Hub » devrait bientôt accueillir ces voitures au sein de l’aéroport de Munich.

GT et SUV électriques

Le HiPhi X est un « super SUV » de luxe à en croire la marque. Equipé de portes arrière à double ouverture latérale et verticale, ce modèle a le mérite de l’originalité, même si son design global évoque l’EV6 de Kia. Il est doté de deux moteurs électriques d’une puissance globale de 220 kW et d’une batterie de 97 kWh, qui lui offrirait une autonomie de 460 km (WLTP). La voiture sera disponible en quatre ou six places et sera proposée à partir de 109 000 euros (six places) ou 123 000 euros (quatre places).

Le HiPhi Z est une GT électrique de 494 kW, doté d’une batterie de 120 kWh. Cet ensemble lui permettrait d’atteindre 555 km (WLTP) tout en étant capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. La marque annonce un système d’info-divertissement révolutionnaire et proposera ce modèle en quatre ou cinq places. La première version débutera à 107 000 euros tandis que la deuxième sera disponible à partir de 105 000 euros. Les premiers clients devraient être livrés en fin d’année 2023 alors que la firme souhaite s’installer sur les principaux marchés européens d’ici à 2027.