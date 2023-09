Le constructeur chinois JAC va produire des voitures en Algérie

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, vient de recevoir une délégation du groupe chinois JAC Motors et du groupe de distribution algérien Emin Auto. En compagnie de Gao Wenxing, directeur général de la région Afrique et Moyen-Orient de JAC, et de Sahsuvaroglu Nihat, gérant d’Emin Auto, concessionnaire de la marque JAC en Algérie, les autorités algériennes ont fait un point sur le projet de production de voitures de JAC dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

Une coentreprise entre JAC et le groupe de concessionnaires Emin Auto

Cette audience qui s’inscrit dans le cadre du suivi des dossiers de l’importation et de la fabrication des véhicules de la marque JAC en Algérie, a permis d’étudier l’état d’avancement du projet de fabrication des voitures touristiques et utilitaires de la marque JAC dans la wilaya de Aïn Témouchent à travers une joint-venture entre le groupe chinois JAC et Emin Auto.

Le marché automobile symbolise les efforts actuels d'ouverture de l'Algérie

Dans un premier temps, l’usine sera calibrée pour une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules, dont 40 % seront destinés à l’exportation. On peut rappeler que les flux de véhicules sont à nouveau plus fluides en Algérie, le gouvernement ayant donné plusieurs signes d’ouverture ces derniers mois, pour le véhicule neuf comme pour les voitures d’occasion. Le taux d’intégration de l’usine pourrait s’établir à 30 % ce qui garantit aussi la création de valeur et d’emplois au niveau local.

Ali Aoun a d’ailleurs invité les représentants de JAC « à respecter l’ensemble de leurs engagements et à accélérer les opérations d’importation et de fabrication de voitures pour répondre à la demande des citoyens et contribuer au développement économique et industriel du pays ».

JAC veut aussi gagner des parts de marché avec ses camions électriques

Moins médiatisé que MG ou BYD, dont la démonstration de force au salon automobile de Munich est encore fraîche, le groupe chinois JAC cherche aussi à s’internationaliser. Présent sur le continent africain, notamment au Maghreb, JAC avance aussi ses pions en Europe. Selon les marchés, il met en avant ses véhicules particuliers ou ses modèles utilitaires et ses camions. En effet, JAC Motors est un des leaders du véhicule électrique en Chine et le premier constructeur de camions légers en Asie. Il produit 300 000 camions par an, dont plus de 10 % sont 100 % électriques.

En France et en Belgique, JAC Motors est distribué par Tekauto, fruit de l’association entre les groupes Gueudet et SHC.