Le constructeur de camions électriques Nikola refait parler de lui

Après une nouvelle période tourmentée, Nikola a organisé une journée investisseurs le 23 mars 2022 et annoncé le début de la production du camion électrique Tre. De quoi redonner confiance aux places de marché, le titre gagnant 15% dès le lendemain.

Comme il l’avait annoncé, le top management du constructeur Nikola a organisé une journée dédiée aux investisseurs dans son siège de Phoenix (Arizona), profitant de l’occasion pour évoquer l’entrée en production de série du camion électrique Tre. Le camion est assemblé dans l’usine de Coolidge, dans l’Arizona.

A cette occasion, la direction a aussi confirmé un objectif de 300 à 500 livraisons du modèle Tre cette année et l’entrée en production de son usine allemande en 2023.

Nikola veut rassurer les places financières et stabiliser son action

Ces annonces ont suffi à rassurer les investisseurs et le titre a presque immédiatement gagné 15%. Pour plusieurs analystes financiers, Nikola redevient crédible en ouvrant l’ère de la production, surtout que plusieurs indiscrétions laissent entendre que le constructeur pourrait annoncer de nouveaux contrats de commandes prochainement. Si le groupe restera dans le rouge en 2022, les profits sont envisagés dès 2023. De quoi rassurer les traders et faire repasser l’action au-dessus des 10 dollars US. Rappelons que depuis les sanctions qui ont frappé son fondateur, contraint de quitter le groupe, l’action a perdu 35%.

