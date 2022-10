Le constructeur japonais Suzuki prend le virage des véhicules connectés

Les conducteurs de Suzuki ont désormais l'opportunité de faire un saut technologique en liant leur véhicule à leur smartphone. À l'occasion du lancement de la déclinaison hybride de la seconde génération de son SUV S-Cross, le constructeur déploie sur ce modèle la technologie Suzuki Connect.

Très concrètement, cette dernière fait appel au module de communication de données du véhicule concerné pour relier son possesseur ou utilisateur à son smartphone via une application également baptisée Suzuki Connect.

Vers une gamme Suzuki entièrement connectée

Disponible sous les systèmes d'exploitation iOS et Android, l'application permet ainsi d'accéder à distance au véhicule pour verrouiller ou déverrouiller les portières, de recevoir des remontées d'informations comme son emplacement ou encore l'historique de conduite.

Des notifications concernant l'état du véhicule peuvent également être envoyées tandis que des informations de diagnostic peuvent être partagées avec les concessionnaires et réparateurs Suzuki, « permettant une intervention SAV plus rapide et plus efficace », souligne la marque.

Si pour l'heure, seul le S-Cross peut bénéficier de la technologie Suzuki Connect, le constructeur envisage d'étendre ses fonctionnalités à d'autres véhicules de sa gamme.