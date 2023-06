Le constructeur premium Lexus commercialise cet étonnant van de luxe hybride en France

Lexus innove et investit le segment des minivans de luxe avec chauffeurs. Le constructeur japonais annonce l'introduction en Europe - et donc en France - de l'étonnant et inédit modèle LM 350h.

Capable d'accueillir quatre ou sept personnes à son bord dans « des sièges de types Business Class » et équipé d'un écran géant de 48 pouces, d'un système audio Mark Levinson 3D Surround Sound et d'un réfrigérateur, ce véhicule est animé par une motorisation hybride essence-électricité (non rechargeable).

Qui dit minivan de luxe dit tarifs en conséquence. Lexus propose le LM 350h 4 places à 147 700 euros et le LM 350h 7 places à 123 700 euros.