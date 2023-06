Le constructeur Togg n’arrivera pas en France avant 2025

Comme en 2022, Mehmet Gürcan Karakas, président du constructeur automobile turc fondé en 2018, a tiré profit de VivaTech Paris pour donner quelques précisions sur son projet. Tout en se félicitant d’un remarquable niveau de pré-commandes, plus de 177 000 en ligne entre le 16 et le 27 mars 2023, le dirigeant a précisé que le modèle T10X, un SUV de 4,60 mètres de long de facture classique, débuterait sa commercialisation en Turquie cette année, les premières livraisons significatives n’intervenant qu’au premier trimestre 2024.

Est-ce que Tesla est vraiment premium ?

« Nous nous implanterons sur d’autres marchés européens dans un deuxième temps, en 2025. En débutant par les pays scandinaves où les conditions sont, comme chacun sait, favorables au véhicule électrique », ajoute Mehmet Gürcan Karakas. Devraient suivre d’autres pays, au second semestre 2025, dont la France, sous réserve des homologations nécessaires.

Le prix annoncé en Turquie est légèrement en dessous de 50 000 euros, mais il ne faut pas y attacher trop d’importance. En effet, le pricing sera adapté aux aides et aux taxes des différents pays européens. Difficile de s’avancer à prédire ce qui sera en vigueur en France en 2025. Mehmet Gürcan Karakas refuse les étiquettes de premium ou mainstream, jugeant cette taxinomie datée, et se montre volontiers provocateur : « Est-ce que Tesla est vraiment premium ? Beaucoup de gens ont accès à Tesla, est-ce que ça correspond à la définition du premium ? Est-ce que cela importe vraiment ? Pas pour Togg. Avec ses différents modèles, Togg sera value for money ».

Togg veut aligner ses prix avec ceux des voitures thermiques

Le président confirme un plan produits de cinq modèles à venir proposant différentes silhouettes et assure que Togg sera compétitif sur les tarifs, en mettant le prix des véhicules électriques au même niveau que celui des voitures thermiques. Parmi les constructeurs qu’il identifie comme ses concurrents, Mehmet Gürcan Karakas désigne d’abord Tesla et Nio, puis MG et le groupe coréen Hyundai Kia. « Les marques chinoises seront nos premiers compétiteurs, c’est déjà le cas », assène-t-il, sans citer aucune autre marque établie (Toyota, Peugeot, Renault, Fiat…).

Togg vendra ses voitures sans concessionnaires

Le constructeur Togg fait partie de ceux qui ne croient pas dans la distribution automobile traditionnelle. Même quand on lui rappelle que MG a finalement opté pour ce choix, avec succès de surcroît, Mehmet Gürcan Karakas assène que les concessionnaires ne servent pas à grand-chose et que leur valeur ajoutée reste clairement à démontrer. Il brandit son portable à la pomme et lance que les ventes se feront en ligne. Les précommandes ont été ouvertes ainsi en mars. Tout se passe autour de ce portable avec le motto « one screen, one app ». Pour le business comme pour le divertissement, comme en témoignent les petits aimants digitaux artistiques qui accompagnent les déplacements des utilisateurs du Togg T10X. Togg aura quelques showrooms expérientiels, comme celui qui existe déjà à Ankara, en Turquie, par exemple. En schématisant, un dérivé de l’Apple store, bardé de numérique et d’expériences choisies (odorat, toucher…), et sans vendeurs à proprement parler.

L’après-vente sera sous-traitée à des réseaux de réparateurs

« Le stockage des données est essentiel et nous le ferons en toute légalité, mais cela permet de proposer des offres d’assurances, d’entretien, voire de réparation, et des prestations relatives à l’empreinte carbone de l’usager », explique Mehmet Gürcan Karakas. Et d’ajouter : « Cela fait sens pour le monde de demain et surtout d’après-demain. Les banques suivent les bilans carbone de près et cela conditionnera beaucoup de choses à l’avenir ».

Dès qu’il s’agit d’être plus prosaïque, le dirigeant semble se désintéresser du sujet. Ainsi, il ne parle pas du SUV T10X en tant que produit. Rappelons donc que le modèle devrait être proposé avec deux batteries et deux autonomies, 314 km pour la petite et 523 km pour la plus puissante, en WLTP s’entend. Enfin, pour l’après-vente, Togg a signé un accord avec un réseau en Turquie, soit un maillage de 27 centres agréés, dont 4 détenus en propre. C’est ce système qui sera retenu dans les autres pays d’Europe, à l’image de ce que certains constructeurs chinois font déjà, notamment en France.