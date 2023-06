Le contrôle technique moto ne devrait pas débuter dans deux mois

Le Conseil d’État vient de donner deux mois au gouvernement pour publier l’arrêté d’application qui doit définir les modalités et le calendrier du contrôle technique moto. Pour autant, les opérations de contrôle pourraient débuter quelques mois plus tard, afin que les centres soient prêts à réaliser concrètement cette opération.

Le Conseil d’État vient de donner deux mois au gouvernement pour publier l’arrêté d’application qui doit définir le contenu, les modalités et le calendrier du contrôle technique des deux-roues motorisés. Le texte devra donc entrer en vigueur au plus tard au début du mois d’août 2023. Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, annoncera « dans les prochains jours le calendrier et les modalités du contrôle technique ». Les premiers contrôles ne devraient donc pas avoir lieu dès le début du mois d’août. Il est impossible matériellement de former et d’équiper suffisamment de centres agréés en France en si peu de temps. Si les associations à l’origine de la saisie du Conseil d’État se réjouissent de cette décision, les représentants des usagers de deux-roues motorisés redoutent une mise en place chaotique. En effet, au-delà de la dimension passionnée de ce débat, la principale question porte sur la mise en place concrète d’un contrôle technique efficace et homogène sur tout le territoire.

De nombreux obstacles matériels

Les discussions sur le contenu du contrôle sont déjà bien avancées entre les différents acteurs depuis plusieurs mois. La complexité devrait se situer autour des délais indispensables liés à la formation, à la livraison et l’installation des équipements. Malgré la volonté de simplification annoncée par le ministère des Transports lors des discussions, d’autres points importants devront être réglés pour que le contrôle ne tourne pas au cauchemar pour les contrôleurs comme pour les conducteurs. Les points vérifiés lors du contrôle devraient déjà définir son déroulement. Le ministère évoquait la possibilité de confier la manipulation des deux-roues à leur propriétaire, notamment pour éviter les questions liées aux permis de conduire A2 et A. Une présence des clients dans les ateliers qui pose cependant d’autres problèmes, même si cela est déjà le cas pour le contrôle technique des poids lourds. Au-delà de l’opération elle-même, le risque principal se situe sur les capacités de traitement des centres. En effet, la profession manque déjà de contrôleurs pour effectuer les opérations sur les VL et PL. L’arrivée de la catégorie L, même progressive, nécessitera des moyens humains et des surfaces. Deux conditions que ne pourront pas remplir tous les centres. L’éventuelle création de centres uniquement consacrés au contrôle des deux-roues ne réglera pas le problème.