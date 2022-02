Le Coolant Control Hub de HELLA révolutionne la gestion thermique des véhicules électriques

Hella a réuni pour la première fois toutes les fonctions nécessaires à une gestion thermique efficace sous la forme d'un sous-système. Une innovante vanne à 7 voies garantit une température idéale de la batterie, du moteur, des composants de puissance et de l'intérieur du véhicule à tout moment de l'année.

La bonne gestion thermique de la batterie d’un véhicule électrique garantie sa durée de vie. Sujet sur lequel s’est intéressé Hella qui a développé le Coolant Control Hub (CCH). Le module relie entre eux trois circuits de refroidissement. Celui de la batterie, celui de l'électronique de puissance et celui du moteur électrique. A la clé une simplification du système, plus de fiabilité et une réduction des coûts.

Le CCH combine des vannes multivoies, des actionneurs, des systèmes de distribution, des pompes de circulation électroniques, des vases d'expansion et des échangeurs de chaleur ainsi que des capteurs dans un seul produit. Cette centralisation conduit à une répartition idéale de l'énergie thermique dans le véhicule. Le module utilise une vanne à sept voies brevetée. Elle aide à répartir la demande de chauffage ou de refroidissement pour les composants critiques du véhicule selon les besoins, ce qui améliore les performances thermiques.

L'ordre de grandeur précis après optimisation dépend de l'architecture du véhicule. "Nous configurons un produit personnalisé pour nos clients en fonction de l'architecture de la plate-forme du véhicule" explique l’équipementier.