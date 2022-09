Le courtier en assurances britannique Howden s'offre Théorème

Dans le cadre de son expansion internationale et de son développement sur le marché français, le courtier Howden vient de conclure un accord portant sur l'acquisition de Théorème, société familiale de courtage en assurance pour les entreprises, particulièrement présente sur le marché des flottes automobiles.

Fort de 1 500 clients, le courtier Théorème s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire en intégrant le géant Howden. Une opération qui fait suite au rachat de CRF Conseils. Pour mémoire, Théorème, fondé en 1991 par la famille de Font-Réaulx s'est imposé peu à peu dans le paysage jusqu'à être classé 20e courtier en France avec sa plateforme Flottes automobiles « leader sur le marché et des spécialités en IARD et Protection sociale »

« Nous sommes fiers de l’autonomie et de la culture entrepreneuriale que nous avons développées et nourries ces 30 dernières années chez Théorème. Lorsqu'il s’est agi de réfléchir à l'avenir de notre entreprise familiale, après de nombreuses démarches, nous avons choisi de rejoindre Howden avec enthousiasme. Rejoindre la ‘famille Howden’ nous séduit particulièrement. Nous partageons des principes centrés sur l'expertise, le fait de donner aux employés une culture et une vision collectives ainsi qu’une démarche centrée sur le client », fait savoir Xavier de Font-Réaulx, le président de Théroème.

Continuer à être leaders sur le marché de l'assurance des flottes automobiles

« Notre ambition est de continuer à être leader sur le marché de l'assurance Flottes Automobiles avec de nouveaux outils numériques et une équipe dédiée, hautement spécialisée, qui offrira à nos clients un service à haute valeur ajoutée au quotidien », poursuit Étienne de Font-Réaulx, directeur flotte automobiles de Théorème.