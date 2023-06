Le coût des réparations franchit un cap

Comme le démontre les statistiques établies chaque année par le garantisseur, la hausse des coûts de réparation ne fléchit pas. Cette année et pour la première fois, la barre symbolique des 600 euros est atteinte et même dépassée avec une moyenne de 618 euros selon CarGarantie.

Comme chaque année CarGarantie analyse son portefeuille pour déterminer les coûts moyens de réparation couverts par l’assureur. Par rapport à l'année précédente, ils ont encore augmenté de plus de 20 euros, passant de 596 à 618 euros par sinistre. En cinq ans seulement, ils ont donc augmenté de plus de 100 euros. C'est une conséquence, entre autres, des énormes bouleversements économiques qu'a causés la pandémie de Covid-19, et des interruptions de la chaîne d'approvisionnement qui en découlent, mais aussi de la guerre en Ukraine, qui affecte l'approvisionnement en matières premières et composants, faisant monter les prix de l'énergie et l'inflation.

Sans surprise, le moteur reste le plus cher

Le composant le plus cher des voitures d'occasion reste le moteur : par rapport à l'année précédente (23,4 %), sa part dans le montant total des règlements de sinistres est passée à 23,9 % en 2022. Pour les voitures neuves également, c'est le moteur qui occupe la première place cette année (19,8 %), alors qu'il était passé à la deuxième place l'année précédente (20,1 %). En 2022, les deuxième et troisième places sont occupées respectivement par le circuit de carburant, turbocompresseur compris, avec 18,0 % (19,1 % pour les voitures d'occasion l'année précédente) et 18,9 % (20,5 % pour les voitures neuves l'année précédente) et par le système électrique avec 13,4 % (11,5 % pour les voitures d'occasion l'année précédente) et 13,2 % (12,2 % pour les voitures neuves l'année précédente).

Les pannes du système électrique progressent

Si on observe la fréquence des sinistres, on constate une légère augmentation de la part du système électrique dans les coûts totaux. Pour les voitures d'occasion comme pour les voitures neuves, il était en 2022 le composant le plus souvent concerné par une panne. Pour les voitures d'occasion, il était responsable de 21,3 % des sinistres et occupait ainsi la première place (18,7 % l'année précédente – deuxième place), et pour les voitures neuves, de 20,2 % des sinistres (19,1 % l'année précédente – deuxième place). Il est suivi, pour les deux types de véhicules, par le circuit de carburant avec respectivement 18,2 % (20,3 % l'année précédente) et 17,1 % (19,2 % l'année précédente). En troisième place, on trouve le moteur avec 12,6 % (11,1 % l'année précédente) pour les voitures d'occasion et les dispositifs électriques de confort avec 13,0 % (10,9 % l'année précédente) pour les voitures neuves.

La survenance des sinistres ne bouge pas

Les statistiques de survenance des sinistres en fonction du kilométrage ou des jours de roulage ne sont presque pas différentes de celles de l'année précédente. Pour les voitures d'occasion, 29,2 % des sinistres sont survenus au cours des 5 000 premiers kilomètres – contre 29,0 % l'année précédente. 18,5 % des sinistres sont survenus après plus de 25 000 km (18,9 % l'année précédente). La survenance des sinistres en fonction du nombre de jours de roulage a également peu changé : 24,0 % des sinistres ne sont survenus qu'après plus de 360 jours, contre 23,2 % l'année précédente.