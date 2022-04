Le covoiturage solidaire MobiSol ouvre la voie à d’autres territoires

Fort de son savoir-faire et d'une première expérimentation réussie dans la Drôme, MIC-Mobility, chargé de l’ingénierie et du pilotage de MobiSol, a l'ambition de déployer le service sur d'autres territoires français.

Plus qu'une simple mise en relation de covoiturage, ce service permet d'apporter une solution de transport adaptée et sur mesure aux personnes isolées ou fragilisées qui doivent se déplacer via un réseau de bénévoles impliqués. Il est basé avant tout sur la création de lien social, d'accompagnement et d'entraide. D'avril à décembre 2021, le service a été lancé et expérimenté sur le territoire de la Drôme avec succès. L'opération Mobisol26 a en effet dépassé les objectifs avec près de 500 trajets de covoiturage solidaire mis en place.

À la fin de l’année 2021, date de clôture de l’expérimentation, près de 1 000 bénévoles étaient inscrits dans les trois territoires d’expérimentation et plus de 2 000 sur l’ensemble du département. Les covoiturages réalisés ont été multipliés par deux entre août et novembre dernier. « Ce résultat est la preuve que le dispositif fonctionne. Les ressources allouées ont été correctement utilisées et permis d’apporter des réponses concrètes à des problèmes de mobilité qui touchent nombre de territoires », commente Jean Leroy, chargé de mission mobilité du programme Pend’Aura dédié à la mobilité dans la Région Auvergne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, MIC-Mobility, chargé de l’ingénierie et du pilotage de MobiSol, a l'ambition de déployer le service sur d'autres territoires français.