Le Crédit Agricole en force sur le salon automobile de Munich

À l’occasion du salon automobile de Munich, ou IAA Mobility Munich 2023, Crédit Agricole Consumer Finance mettra en avant toutes ses solutions de financement par le biais de ses filiales Crédit Agricole Auto Bank, Drivalia et Creditplus.

Crédit Agricole dans le gratin des banques mondiales

On peut rappeler que le groupe Crédit Agricole vient de faire son entrée dans le top 10 des banques mondiales établi par S&P Global Intelligence, avec 2,117 milliards d’actifs. En France, seule BNP Paribas fait mieux, 8e banque mondiale avec 2,357 milliards d’actifs. Le classement est largement dominé par les banques chinoises qui trustent les quatre premières places devant la banque japonaise Mitsubishi. Suivent JP Morgan (États-Unis), HSBC (Royaume-Uni), BNP Paribas, Bank of America et donc, Crédit Agricole.

CA Consumer Finance veut être le leader des financements de véhicules écologiques

Sur le salon automobile de Munich qui a pris le relais de l’historique salon de Francfort post-Covid (400 000 visiteurs en 2021), « CA Auto Bank, Drivalia et Creditplus seront aux côtés de CA Consumer Finance pour affirmer ensemble l'ambition du groupe d'être le leader de la mobilité verte en Europe ». Une volonté qui sera déployée sur un stand de 360 m².

« CA Consumer Finance a pour objectif de financer la moitié des véhicules neufs verts (électriques ou hybrides) d'ici à 2025 et de réduire de 50 % l'empreinte carbone de ses financements automobiles d'ici à 2030 », rappelle un porte-parole du groupe.

Drivalia va ouvrir une succursale en Allemagne

Aux côtés de CA Auto Bank, fruit de l’acquisition à 100 % de FCA Bank par CA Consumer Finance, la société de mobilités Drivalia sera notamment à l’honneur dans la mesure où elle va bientôt ouvrir une succursale en Allemagne. « D’ici à 2030, la banque s’est fixée pour objectif de dédier 80 % de son portefeuille de véhicules neufs aux modèles électriques ou hybrides », rappelle le porte-parole.

Créditplus viendra compléter le panorama avec son expertise du crédit et du crédit-bail et sa double casquette de captive et de non-captive.

Une dimension internationale en expansion pour CA Consumer Finance

« Notre présence à Munich réaffirme notre ambition de devenir un leader de la mobilité verte en Europe. Les banques jouent un rôle crucial dans la transition vers les véhicules électriques et hybrides, garantissant l'accessibilité au plus grand nombre. Nous répondons à ces enjeux avec la transformation de Crédit Agricole Consumer Finance, qui s'appuie sur plusieurs piliers internationaux, dont CA Auto Bank, et sur nos marchés locaux. Cela nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité verte dans dix-neuf pays », commente Stéphane Priami, directeur général de CA Consumer Finance.