CA Auto Bank : Crédit Agricole frappe un grand coup dans la mobilité verte

À travers la naissance de Crédit Agricole Auto Bank, issue du rachat de FCA Bank, et la création de la coentreprise de location longue durée avec Stellantis, le Crédit Agricole, via sa filiale Crédit Agricole Consumer Finance, cherche tout simplement à devenir le champion de la mobilité verte en Europe.

En rachetant officiellement FCA Bank à Stellantis le 4 avril 2023, Crédit Agricole donne le coup d’envoi d’un ambitieux programme de développement avec pour ambition de devenir le leader de la mobilité verte en Europe. Dans le même temps, Crédit Agricole rentre sur le marché de la location longue durée à travers une nouvelle entreprise Leasys.

« Nous sommes très heureux de construire une entreprise commune avec Stellantis pour donner naissance à un leader européen de la LLD », a déclaré Stéphane Priami, CEO de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur adjoint de Crédit Agricole SA. « L’acquisition de FCA Bank et de Drivalia nous permettra de servir tous les acteurs du marché de la mobilité en Europe ».

C’est à Turin, siège de FCA Bank, que Stéphane Priami a acté la reprise officielle de 100 % de FCA Bank et de Drivalia qui appartenaient à Stellantis. Dans le même temps, la banque française se développe au niveau de la location longue durée en Europe en créant, via une joint-venture avec Stellantis, un nouvel acteur baptisé tout simplement Leasys.

FCA Bank devient Crédit Agricole Auto Bank

Au niveau du réseau de distribution FCA Bank, l’entité captive sort du giron des marques Fiat mais conservera bien évidemment ses marques blanches pour de nombreux constructeurs. La banque italienne est experte également au niveau de la location courte durée avec Drivalia.

Dès 2019, Crédit Agricole avait anticipé plusieurs changements de fond : la propriété transférée vers l’usage, l’accélération de la digitalisation, la concentration des réseaux de distribution et la mutation vers l’électrique. Toute une série de changements qui bouleversent les habitudes de consommation plutôt vers la location qu’elle soit de courte ou de longue durée.

Un objectif de 10 milliards d’euros d’encours

Au final, avec CA Auto Bank (ex-FCA Bank), le Crédit Agricole fournit des solutions de financement pour la mobilité dans les 19 pays où il est présent, tant au niveau du crédit, leasing, ou encore la location toutes durées sans oublier l'abonnement ou l'autopartage. L’objectif est ambitieux : à hauteur de 10 milliards d’euros d’encours d’ici à 2026 et 200 000 véhicules à la route via Drivalia.

La banque est également active dans l’univers des deux-roues, aux côtés de Harley-Davidson, Fantic Motor, Vmoto Soco, Cake et Royal Enfield, dans l’univers du loisir, avec Erwin Hymer Group, groupe Pilote, Knaus Tabbert, Concorde, Carthago et groupe Rapido, et celui des véhicules utilitaires légers et poids lourds, avec Ford Trucks et BMC Trucks. En plus de développer les accords avec les partenaires actuels, la banque en annoncera de nouveaux prochainement, notamment avec le soutien du Crédit Agricole.

Développement dans tous le secteurs de la mobilité

La banque étendra graduellement son champ d’action à tous les secteurs de la mobilité, y compris dans le nautisme et les véhicules agricoles. CA Auto Bank accélérera le processus de transformation électrique débuté il y a longtemps, qui a permis à l’entreprise de se doter d’une stratégie ESG (environnement, social et gouvernance) basée sur le principe de « créer chaque jour des solutions de mobilité pour une planète meilleure ». Pour ce faire, la banque propose une vaste gamme de produits financiers flexibles et pensés pour encourager l’adoption des modèles à de nouvelles motorisations.

En parallèle, elle poursuivra le développement de formules de mobilité pour une conduite responsable, proposées par Drivalia, la société de location et de mobilité du groupe CA Auto Bank. Drivalia offre une gamme complète de solutions de location, de leasing et de mobilité : de l’autopartage électrique aux abonnements automobiles et aux locations couvrant toutes les durées. La société investira dans son infrastructure électrique, qui comptera 3 500 points de recharge en Europe d’ici à 2026, et dans sa flotte, qui atteindra dans les trois ans 200 000 véhicules, dont 55 % seront composés de modèles électriques et PHEV (hybrides rechargeables).

Nouvelles acquisitions en vue suite au rapprochement ALD et LeasePlan

Par ailleurs, dans les prochains mois, CA Auto Bank a prévu l'acquisition – sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes – des activités d'ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République tchèque et en Finlande, ce qui permettra à CA Auto Bank et à Drivalia d'élargir encore leur périmètre européen, pour un total de plus de 70 000 véhicules.

Au niveau technique, les nouvelles technologies et la numérisation sont les outils fondamentaux pour les activités de la nouvelle banque. Entièrement numérique, CA Auto Bank a développé un réseau intégré de plateformes avant-gardistes, créées dans une optique omnicanal et utilisées dans la majeure partie des pays européens où est présent le groupe. CA Auto Bank profitera de l’évolution constante des outils financiers et d’assurance, mais aussi de nouveaux systèmes de paiement, par exemple CA Auto Pay, la plateforme qui gère des formules de buy now pay later (acheter maintenant payer plus tard) comme le crédit instantané et le paiement fractionné.