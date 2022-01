Le crossover électrique d’Alpine sera produit dès 2025 à Dieppe

À l’occasion d’une visite organisée par le groupe Renault, Luca de Meo et Laurent Rossi, respectivement les CEO de Renault Group et Alpine, ont annoncé la date de démarrage de la production du futur crossover GT Alpine au sein de l’usine de Dieppe (76). Le compte à rebours prendra fin en 2025. « Ce nouveau modèle combinera le savoir-faire de la marque en compétition et l’expérience du groupe en matière d’électrique, avec toute l’excellence qui définit la marque Alpine en matière de véhicule sportif », commente le constructeur. L’arrivée du crossover GT 100 % électrique sur le marché fera l’objet d’investissements sur le site de Dieppe afin d’y accueillir la toute dernière plateforme CMF-EV, ainsi que de nouvelles installations. Il deviendra ainsi le premier véhicule 100 % électrique à être produit en Normandie.

Cette annonce est une bonne nouvelle pour le bassin économique local, puisqu’il garantit la pérennité des emplois. « Promesse tenue : Renault relance la marque Alpine sur le site de Dieppe avec la fabrication d'un nouveau véhicule électrique. C'est le retour en force de l'excellence française dans l'automobile. C'est aussi le symbole de la reconquête industrielle que nous sommes en train de réussir en France », approuve Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

Présenté début 2021, le plan stratégique de la marque tricolore prévoit le développement et le lancement de trois nouveaux modèles électriques et sportifs d’ici 2026. Outre le crossover, une compacte ainsi que la remplaçante de l’A110 verront donc le jour dans quelques années sur le site normand.