Le Dacia Jogger Hybrid accessible dès 24 600 euros

Le Dacia Jogger Hybrid est officiellement disponible à la commande. Disponible en cinq ou sept places, ce break légèrement surélevé est le premier véhicule de la gamme du constructeur roumain à être proposé avec une motorisation hybride essence-électricité.

Alternative aux monospaces, le Jogger emprunte pour l'occasion l'ensemble déjà présent sous le capot des Renault Clio et Renault captur E-Tech Hybrid. Pour mémoire, il s'agit d'un quatre-cylindres 1.6 l de 90 chevaux couplé à un bloc électrique de 50 chevaux, un démarreur/générateur haute tension et associé à une – petite – batterie de 1,2 kWh.

Développant 140 chevaux de puissance cumulée, il permet de contenir les émissions de CO2 du Jogger entre 108 et 110 g/km. Le véhicule échappe ainsi à tout malus écologique.

Cinq ou sept places

Pour son lancement commercial, le nouveau Dacia Jogger Hybrid est décliné en deux finitions (Expression et Extrême). Les clients peuvent en outre choisir entre la version cinq places ou la version sept places, disposant de deux fauteuils supplémentaires dans le coffre. Électrifié, le véhicule connaît des tarifs compris entre 24 600 et 26 500 euros. Il n'est donc pas le véhicule le plus onéreux du catalogue Dacia.

Dacia Jogger Hybrid : la gamme, les prix Version/finition Expression Extrême Dacia Jogger Hybrid 140 (5 places) 24 600 € 25 600 € Dacia Jogger Hybrid 140 (7 places) 25 500 € 26 500 €

Essence ou GPL

À noter que les motorisations précédemment proposées demeurent au catalogue. Le Dacia Jogger est donc toujours proposé avec le trois-cylindres 1.0 l TCe 110 ch ou en bi-carburation essence/GPL avec le trois-cylindres 1.0 l ECO-G de 100 ch.