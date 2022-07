Le DAF CF Electric en meilleur grimpeur

DAF a mis son modèle CF Electric à rude épreuve en lui faisant gravir l’un des cols de montagne le plus haut d’Europe : la route alpine du Grossglockner. Le 26 tonnes a parcourus les 48 kilomètres du col qui compte 36 virages en lacet et des pentes de 12 %. « Cette réussite démontre que la conduite sans émission est tout à fait possible dans les zones montagneuses » commente la marque.

Le DAF CF Electric est disponible sur le marché depuis 2018 en version tracteur 4x2 et porteur 6x2. Ce véhicule entièrement électrique, dont la troisième génération est actuellement en service, est d'ores et déjà utilisé, entre autres, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Hongrie pour diverses applications, notamment l'approvisionnement de supermarchés, le ramassage des ordures et le transport de conteneurs. Grâce à une planification intelligente et à des recharges intermédiaires, les clients peuvent parcourir jusqu'à 500 km par jour au volant du CF Electric.