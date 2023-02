Le démarrage d’un véhicule aux câbles n’est pas sans risque

La période hivernale est bien souvent la période au cours de laquelle la profession resnece le plus de pannes de batterie. Le recours aux câbles de démarrage est alors le reflexe adopté y compris par les professionnels mais qui s’avère incompatible à l’électronique de plus en plus présente sur les véhicules.

Classé parmi les pannes les plus courantes, la panne de batterie survient souvent lorsque la température chute obligeant le conducteur du véhicule, souvent démunis, à trouver un moyen facile et rapide de se dépanner pour reprendre la route. Ce plan de secours qui passe presque toujours par l’utilisation de câbles de démarrage n’est pas sans risque pour le véhicule secouru.

En effet, autant à une époque où l’architecture d’une automobile n’embarquait que très peu d’électronique ce type de dépannage ne présentait aucun risque autant sur les véhicules d’aujourd’hui bardés d’électronique, la technique représente un réel danger pour bon nombre de boitier et composants électronique de gestion.

Lorsque l’on relie une batterie déchargée à celle d’un véhicule en parfait état, on créée subitement une différence d’énergie disponible qui peut provoquer un fonctionnement autodestructeur de l’alternateur notamment. En effet après le démmareg du véhicule dépanné et le débranchement des câbles de secours, l’alternateur du véhicule fraichement démarré constate la présence d’une réserve d’énergie défficiente pour laquelle il va déclencher un courant de charge important. C’est ce courant souvent très (trop) important que la batterie ne peut accepter sans risquer une réduction drastique de sa durée de vie. De plus, elle ne sera plus en mesure d’absorber le surcroit de tension également important fragilisant d’autant une bonne partie de l’électronqie embarquée sur le véhicule. On constate ici que le dépannage aux câbles ne permet pas aux différents circuits électriques et électroniques de filtrer les hausses de tension etde courant comme cela est le cas.

Dans ce cas de figure et pour dépanner tout aussi rapidement mais cette fois sans risque, il existe des boosters dont l’énergie est régulée pour palier à tous les phénomènes précédemment décrits. C’est le cas du CS Free de CTEK, grand spécialiste suedois de la recharge intelligente et à la tête d’une offre pléthorique de chargeur de batterie. Ce produit dispose d’une technologie brevetée capable de redonner vie à une batterie hors service et redemarer un véhicule en moins de 15 minutes. Résolument différent, le CS Free combine quatre produits dans une seule unité portable. En plus d'être un booster adaptatif, il fonctionne également comme un chargeur de batterie, un mainteneur de tension intelligent et une banque d'énergie haute technologie.