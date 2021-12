Le deux-roues se met au pop-up store

La distribution change de modèle et l’univers du deux-roues n’échappe pas à cette évolution globale. Nombreux sont les constructeurs à déployer des pop-up stores dans les centres urbains ou les centres commerciaux. Des établissements aux surfaces réduites mais dont l’emplacement offre une visibilité importante. Si les consommateurs ont parfois du mal à se rendre dans les concessions, les pop-up stores viennent jusqu’à eux. Alors que l’automobile a pris ses quartiers au plus près des clients potentiels, les constructeurs de deux-roues motorisés commencent à emprunter le même chemin. Sans surprises, l’un des premiers est BMW. Habitué à ce modèle par sa branche automobile, il n’est pas étonnant de voir BMW Motorrad déployer des sites éphémères dans des lieux très fréquentés.

Centre-ville et centre commercial

La marque allemande a récemment présenté en avant-première son scooter électrique CE-04 à l’entrée du centre commercial Vélizy 2 (Yvelines), avant d’ouvrir un pop-up store en plein cœur de Paris au mois d’octobre dernier. Un lieu idéal pour un véhicule destiné aux déplacements urbains et péri-urbains, dans un contexte réglementaire favorable à l’électrique. Pendant plus d’un mois, le scooter CE-04 est donc allé à la rencontre de ses futurs acquéreurs. Cependant, la marque exposait également ses vélos à assistance électrique et sa trottinette électrique. Toute l’offre de mobilité sur deux-roues de la marque était présente place de la Madeleine, pendant plus d’un mois. Quelques semaines plus tard, c’est au tour de Ducati d’investir cette même adresse pour présenter son trail Multistrada V4. Une moto thermique premium, conçue pour les chemins comme pour les trajets quotidiens du CSP+. Baptisé « La Galerie by Ducati », ce pop-up store se concentre sur toutes les versions de la Multistrada V4, du 17 décembre au 15 janvier 2022. Une première pour la marque italienne, propriété d’Audi. « Le projet de pop-up store exprime le désir de Ducati d’expérimenter de nouvelles formes d’interactions avec ses fans et de créer de plus en plus d’occasions de rencontre avec le public » souligne Patrizia Cianetti, directrice du marketing et de la communication de Ducati Motor Holding. La firme italienne a choisi de mettre l’accent sur le voyage et l’aventure pour transporter les passants parisiens dans l’univers de la Multistrada V4. Cependant, les pop-up stores ne sont pas réservés aux constructeurs. Plusieurs distributeurs tentent aussi l’expérience.

Se rapprocher des clients

Parmi les premiers distributeurs à l’origine de pop-up stores figure le groupe Lempereur. Détenteur d’un espace au sein du centre commercial Auchan de Noyelles Godault, le groupe a installé un « Experience Store » BMW Motorrad sur place pendant deux mois au mois de juillet dernier. Une initiative menée avec le constructeur, qui testait alors ce type de showroom éphémère. Sur 120 m2, le distributeur exposait plusieurs modèles de deux univers différents. Plus récemment, le groupe CO2 Moto, implanté en banlieue parisienne, s’est installé dans la galerie du centre commercial Parly 2, à proximité de Versailles. Une zone géographique au pouvoir d’achat élevé, qui se situe non loin des concessions du groupe CO2 Moto. Si la moto reste un univers plus passionnel que l’automobile, les marques et distributeurs souhaitent aujourd’hui sortir de leurs bases pour toucher une nouvelle clientèle et répondre aux différents besoins de mobilité. De plus, la France a la particularité de recenser près d’un million de permis moto « dormants ». Il s’agit donc pour les professionnels de réveiller ces titulaires du précieux sésame qui ne possèdent pas de deux-roues.