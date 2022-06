Le développement du GNV plombé par la guerre en Ukraine

Si les ventes de GNV et de BioGNV décollent en France dans son utilisation par les véhicules lourds, la guerre en Ukraine et la flambée des prix freinent son développement. En conséquence, l’AFGNV revoit ses objectifs et demande un geste de l’Etat.

Le deuxième panorama du BioGNV, publié par l’Association française du gaz naturel pour véhicules, met en lumière le développement de la filière. Fin 2021, on comptait ainsi 255 points d’avitaillement BioGNV/GNV avec deux ouvertures de stations par semaine sur l’année.

« Un déploiement bien en avance sur les objectifs fixés par le cadre national pour les carburants alternatifs et par la programmation pluriannuelle de l’énergie qui visaient 140 stations en 2025 et 330 en 2028. Pour autant, les ambitions de la filière, indispensables à la décarbonation de la mobilité lourde, requièrent aujourd’hui plus de visibilité et un soutien clair de la part des pouvoirs publics » réagit l’association.

Selon l’observatoire, la dynamique observée les années précédentes dans les flottes publiques et privées se confirme en 2021 avec une hausse de 30 % des nouveaux véhicules GNV immatriculés. La part des nouvelles immatriculations est de 50% pour les bus et 17% pour les autocars, et 1 poids lourds sur 20 roule désormais au BioGNV/GNV.

De nombreuses collectivités optent de plus en plus pour le BioGNV/GNV pour leurs flottes de véhicules lourds. Ce mouvement s’observe également chez les transporteurs privés. Geodis, spécialiste du transport et de la logistique, détient aujourd’hui une flotte 100 % BioGNV pour ses camions chargés d’assurer les livraisons en centre-ville. Des véhicules qui émettent peu de polluants locaux (NOx, particules, etc.) et bénéficient de la vignette Crit’Air 1 leur permettant de circuler et d’assurer les livraisons dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Selon l’AFGNV, la France est l’un des leaders en Europe pour le gaz naturel pour véhicule et offre aux poids lourds de nombreuses options pour faire le plein de BioGNV/GNV. L’an passé, le parc de stations a connu une accélération de son développement avec 40 % d’ouvertures en plus par rapport à 2020, à comparer à un taux de croissance de 30 % ces dernières années.

Cette dynamique s’accompagne d’un accroissement la part de BioGNV qui a représenté en 2021, 19,5 % des ventes globales de gaz naturel routier, contre 16,7 % en 2019. L’objectif de la filière est d’atteindre 100 % de BioGNV dès 2033.

« En tant que carburant renouvelable, le BioGNV présente de fortes perspectives de croissance : il a un rôle clé à jouer dans la décarbonation du transport routier lourd, non seulement à moyen terme, mais également de façon structurelle au-delà de 2030 », souligne Anna Whitehouse, présidente de l’AFGNV et PDG d’AS24 (filiale du groupe TotalEnergies).

2022, année charnière

Cependant, les fortes fluctuations des marchés internationaux du gaz, sur lesquels le prix du BioGNV est indexé, menacent aujourd’hui la dynamique de la filière, alors même que le BioGNV est une énergie de choix pour décarboner la mobilité lourde en France. Dans ce contexte délicat, l’AFGNV a remis à jour en profondeur son plan filière et tracé une perspective crédible pour décarboner 20 % de la mobilité lourde à l’horizon 2033. Néanmoins, cette ambition suppose un ferme engagement de l’Etat pour assurer un soutien fiscal et un fléchage du biométhane vers la mobilité. Alors que l’Etat a lancé le 1er juin les travaux pour établir la feuille de route de décarbonation des véhicules lourds, l’AFGNV prépare un ensemble de propositions visant à assurer la place du BioGNV et à lui donner un véritable essor.