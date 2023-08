Le diesel fait de la résistance sur un marché automobile européen en croissance

Selon les dernières données compilées par l’ACEA, les ventes de voitures neuves sont en croissance de 15,2 % en juillet 2023 en Europe. Soit un douzième mois consécutif de progression notamment porté par la France et l’Allemagne. Fait notable, la part de marché des véhicules diesel (14,1 %) est redevenue plus importante que celle des voitures électriques (13,6 %).

L’ACEA, présidée par Luca de Meo, vient de publier ses données consolidées pour le mois de juillet 2023 en Europe. Le marché européen des véhicules neufs a progressé de 15,2 %, à 851 156 unités. C’est le douzième mois consécutif de croissance, naturellement porté par les livraisons que de nombreux constructeurs peuvent enfin honorer après la pénurie des composants électroniques, alors même que dans la plupart des pays, les commandes ne sont pas bien orientées.

La France et l’Allemagne boostent les ventes de voitures neuves en Europe

Sur le marché européen de juillet, les pays du G4 ne connaissent pas le même dynamisme. La France (+ 19,9 %, pour 128 946 immatriculations) et l’Allemagne (+ 18,1 %, pour 243 277 immatriculations) sont des éléments moteurs, davantage que l’Espagne (+ 10,7 %, pour 81 205 immatriculations) ou l’Italie (+ 8,7 %, pour 119 146 immatriculations). Si on songe à l’ancien G5, on peut préciser que le Royaume-Uni est aussi bien orienté, + 28,3 % (143 921 immatriculations).

Le marché automobile européen encore éloigné de son niveau de 2019

De janvier à juillet 2023, les immatriculations de voitures neuves en Europe sont en progression de 17,6 %, à plus de 6,3 millions d’unités. Malgré le rebond constaté en Espagne (+ 21,9 %), en Italie (+ 20,9 %), en France (+15,8 %) et en Allemagne (+ 13,6 %), le marché européen reste éloigné de son niveau d’immatriculations enregistré avant la crise sanitaire (- 22 % par rapport aux sept premiers mois de l’année 2019).

Le diesel a encore une part de marché plus importante que l’électrique en Europe

Au niveau du mix énergétique, un élément mérite d’être souligné -en rouge- en juillet 2023 : les véhicules diesel sont repassés devant les modèles 100 % électriques : 14,1 % de part pour le diesel contre 13,6 % pour les BEV. Certes, le diesel continue de perdre en pénétration et même fortement par rapport à 2022, mais cette évolution surprise démontre que les véhicules électriques peinent à convaincre alors qu’ils bénéficient d’aides à l’achat dans la plupart des pays européens et qu’ils sont mis en avant par les constructeurs et leurs réseaux de distributeurs.

Le véhicule électrique trace une frontière entre pays du nord et pays du sud en Europe

On peut aussi confirmer que le véhicule électrique, en croissance en France, en Allemagne ou en Belgique (record en juillet avec une progression de près de 236 %, ne perce pas dans les pays du sud de l’Europe, dont l’Espagne et l’Italie.

Au cumul des sept premiers mois de 2023, le mix énergétique est dominé par l’essence (37 % de parts) devant les hybrides (25 %), le diesel (14,5 %) et les voitures électriques (13 %). Les modèles hybrides rechargeables (PHEV) ressortent à 7,5 % de part en Europe sur la période.