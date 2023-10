Le diesel représente moins de 50 % des immatriculations de véhicules d’occasion en septembre

« Malgré une petite baisse en septembre justifiée par un jour ouvrable en moins, le marché montre un beau dynamisme », remarque Vincent Hancart, le directeur général d’AutoScout24 France. La plateforme de petites-annonces a publié son baromètre mensuel sur l’état du marché du véhicule d’occasion dans l’Hexagone, enregistrant ainsi 409 539 immatriculations en septembre 2023. Ce qui représente une baisse de 3,9 % par rapport au même mois l’année dernière. Une légère différence qui semble s’expliquer par la perte d’un jour ouvrable (21 au lieu de 22). S’il y en avait eu autant, AutoScout24 assure que le pourcentage aurait été positif de 0,7 %, ce qui serait venu confirmer l’augmentation du nombre de nouvelles cartes grises, constatée depuis le début de l’été.

Les motorisations électriques (+56,98 %), hybrides (+27,96 %) et gaz (+24,14 %) poursuivent leur nette augmentation mais elles n’atteignent pas encore les 9 % de parts de marché. Les véhicules hybrides et électriques représentent néanmoins plus d’une occasion sur douze sur l’ensemble du marché et un véhicule sur cinq pour les moins de 5 ans. De son côté, le diesel continue de dominer les statistiques, bien qu’il passe cette fois sous la barre symbolique des 50 % (49,53 % pour septembre 2023). L’essence s’établit à 41,27 % des immatriculations, soit une baisse d’environ 6 % par rapport à septembre 2022 pour les motorisations thermiques dans leur ensemble.

Stabilité chez les moins de cinq ans

« Le segment des occasions de moins de 5 ans, cœur de cible des concessionnaires, est stable et alimenté par une offre de véhicules hybrides et électriques de plus en plus nombreux. Le segment des plus de 16 ans continue à progresser et confirme la tendance consistant à acheter des véhicules meilleurs marchés », développe Vincent Hancart en se basant sur les chiffres de NGC Data et ceux de sa plateforme. Au niveau des prix, la tendance actuelle à la baisse se confirme légèrement (-0,4 % par rapport à août) tout en restant invisible comparée à septembre 2022 (+ 6,2 %).