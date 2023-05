Le dieselgate en mode « mafia blues »

Rupert Stadler, ancien président d’Audi, devrait plaider coupable dans la cadre du procès du dieselgate. Ces aveux seront autant de révélations dans une affaire qui empoisonne la vie du groupe Volkswagen et de l’ensemble de l’industrie automobile depuis 2015.

Mis en cause dans le cadre du scandale du dieselgate, Rupert Stadler, ancien président d’Audi contraint à la démission, devrait selon toute vraisemblance changer sa ligne de défense. C’est en tout cas ce qu’ont indiqué ses avocats.

Il devrait ainsi plaider coupable dans le cadre d’un accord avec le tribunal régional compétent de Munich, en Allemagne. L’objectif est d’éviter la case prison, car il en serait quitte pour une condamnation de deux ans de prison avec sursis maximum et d’une amende mesurée de 1,1 million d’euros. Ses aveux seront précieux pour nourrir d’autres instructions ouvertes, notamment celle concernant Martin Winterkorn, ancien président de Volkswagen AG.

Dieselgate, une tricherie en bandes organisées

L’équipe de défense de Rupert Stadler a indiqué qu’un communiqué officiel serait diffusé le 16 mai 2023, mais on ignore s’il émanera du cabinet d’avocats ou de Rupert Stadler sous forme de lettre ouverte. Le verdict est attendu courant juin.

Rappelons que le dieselgate a éclaté aux Etats-Unis en septembre 2015, mettant à jour des pratiques illicites visant à truquer les rapports d’émissions polluantes de voitures du groupe Volkswagen. Bien d’autres constructeurs seront par la suite mis en cause, l’industrie automobile perdant du même coup beaucoup de crédibilité auprès des pouvoirs publics et des ONG, surtout que certaines communications de crise furent désastreuses. Au total, des millions de tests de véhicules ont été truqués et il fut mis au jour que cette pratique était sophistiquée, faisant appel à des logiciels dédiés. De nombreux procès sont encore en cours dans plusieurs pays à ce sujet.

(avec agences)