Le do-it yourself, une tendance grandissante en Allemagne ?

La situation économique tendue pèse sur les automobilistes. Une enquête YouGov commandée par eBay en Allemagne (1 339 propriétaires de voitures interrogés), montre que 64 % des personnes sondés conservent leur véhicule plus longtemps que prévu. Et afin d'équilibrer leurs budgets, face aux besoins de réparation de leurs véhicules vieillissants, de plus en plus de propriétaires effectuent eux-mêmes les réparations : 28 % des personnes interrogées ont déclaré que les réparations qu'elles effectuent seraient normalement données à un atelier.

Dans le détail : 12 % déclarent continuer à vouloir effectuer les réparations elles-mêmes, 6 % ont déjà réparé elles-mêmes mais pensent ne plus le refaire et 10 % envisage de se lancer dans le do-it yourself.