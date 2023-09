Volvo fait évoluer le EX90 en proposant une configuration six places

Les versions "Start" et "Plus" font leur entrée dans la gamme du nouveau Volvo EX90, au même titre qu'un nouveau bloc motopropulseur Single. À cette occasion, Volvo propose également, au choix, une nouvelle configuration intérieure de son SUV en l'équipant de six sièges au lieu de sept.

Deux mois après sa présentation au « Studio Éphémère » installé à Aubervilliers (93), le Volvo EX90 hérite de nouvelles finitions. Ainsi, les versions "Start" et "Plus" font leur apparition, et rejoignent "Ultra", l'ancienne unique proposition au catalogue. D'après la fiche technique, dès le niveau d’entrée de gamme, le Volvo EX90 comporte plusieurs nouveautés en termes d'équipements de sécurité qui avaient été présentés lors du lancement du véhicule : système d’anticipation de collision intelligent, système de compréhension du conducteur et système de détection des occupants. Les deux nouvelles finitions permettent d'abaisser le tarif d'achat du EX90, passant de 105 200 à 89 500 euros en entrée de gamme.

Du nouveau sous le capot

Par ailleurs, du côté des motorisations, les clients pouvaient choisir entre deux versions de motorisation 100 % électrique à transmission intégrale Twin (408 chevaux) ou Twin Performance (517 chevaux). Un nouveau bloc motopropulseur Single de 279 chevaux (205 kW) sera inauguré par le Volvo EX90. Associé à une batterie de 104 kWh, le Volvo EX90 Single peut parcourir jusqu’à 580 kilomètres (cycle mixte WLTP). Côté recharge, cette version accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif et 250 kW en courant continu.

6 ou 7 passagers à bord

De plus, notons que le Volvo EX90 adopte aussi une nouvelle configuration 6 places, aux côtés de la configuration 7 places sur la finition Ultra. « Sans surcoût » précise le constructeur suédois. Cette configuration permet d’installer deux sièges au lieu de trois sur la seconde rangée. L’absence de siège central permet un accès direct à la troisième rangée, laquelle est toujours escamotable électriquement. Les premières livraisons du EX90 sont attendues pour le troisième trimestre 2024.