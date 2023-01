Le fabricant chinois de batteries CATL ouvre sa première usine en Europe

L’arrivée des industriels chinois sur le marché européen de l’automobile ne se limite pas aux constructeurs. Le spécialiste chinois des cellules de batteries destinées aux véhicules électriques vient d’inaugurer son premier site sur le sol européen en Allemagne. Implantée dans la région de Thuringe, l’usine Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT) a produit son premier lot de cellules grâce à la mise en route de la première ligne de production. Ces cellules sont destinées aux clients européens de la firme, parmi lesquels figurent notamment BMW et Mercedes. Plusieurs autres lignes d’assemblage sont en cours de finition et le groupe travaille à la montée en puissance de ce premier site. « Nous travaillons dur pour porter la production à sa pleine capacité, ce qui est notre principale priorité pour l'année à venir » souligne ainsi Matthias Zentgraf, président de CATL pour l’Europe. La Thuringe a accordé son autorisation de produire des cellules en avril dernier, avec une capacité de 8 GWh. L’usine devrait fabriquer l’équivalent de 14 GWh par an à terme, grâce à un investissement de 1,8 milliards d’euros.

Gigafactories retardées

Pendant que CATL produit ses premières cellules, d’autres fournisseurs et constructeurs rencontrent des difficultés. Britishvolt a abandonné son projet de site dans le nord de l’Angleterre, tandis que Varta a mis un coup de frein sur son projet en raison de la hausse des coûts et d’un manque d’engagements de ses clients. Enfin, le chinois Farasis a fait les frais du retournement de son client Mercedes, qui a préféré lancé son propre projet. De son côté, le suédois Northvolt hésite toujours entre l’Allemagne et les Etats-Unis pour son deuxième site après celui installé dans le nord de la Suède. Enfin, le groupe Volkswagen se heurte à quelques soucis locaux en République Tchèque pour l’implantation d’une de ses usines de batteries. Le projet pourrait donc prendre du retard, malgré la proximité de l’usine Skoda de Mlada Boleslav.