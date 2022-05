Le fabricant de pneumatiques Hankook mise sur Instagram

Le pneumaticien coréen Hankook Tire vient d’ouvrir un compte corporate officiel sur le réseau social Instagram, afin de cibler sa communication sur les millenials et la génération Z, tout en mettant l’accent sur sa nouvelle gamme de pneus pour véhicules électriques iON.

Hankook annonce avoir ouvert un compte officiel sur Instagram, poursuivant l’objectif de mieux s’adresser aux millenials et à la génération Z, soit la cible marketing « MZ Generation ». Le fabricant de pneumatiques entend y partager des contenus photos et vidéos pour valoriser son univers de marque dont les valeurs cardinales sont « High tech », « Performance » et « Innovation ». Hankook avait déjà ouvert une chaîne Instagram européenne en 2020.

Hankook lance en Europe la gamme iON pour véhicules électriques

Hankook va notamment mettre en avant sa nouvelle gamme de pneumatiques spécifiquement développés pour les véhicules électriques. Baptisée iON, cette gamme sera déployée dans un premier temps en Europe en mai 2022 avec le pneu été Hankook Ventus iON S, avant la référence hiver en septembre 2022, le pneu Hankook Winter i*cept iON. Le manufacturier ajoute qu’une référence All Season, le Hankook Ventus iON A, sera proposée en Amérique du Nord.

Profiter de la vitrine du championnat du monde de Formula E en 2022-2023

« En ouvrant ce compte sur Instagram, nous voulons nous rapprocher des consommateurs digital natives pour les sensibiliser à nos nouveaux produits, particulièrement les pneumatiques pour véhicules électriques. Nous comptons rendre la marque accessible et nous faire connaître auprès des plus jeunes », souligne Jimmy Kwon, vice-président du Brand Lab d’Hankook Tire.

Cette stratégie sera relayée par la présence d’Hankook en Formula E, le groupe ayant été retenu pour équiper les écuries du championnat du monde (ABB FIA Formula E World Championship) pour la saison 2022-2023. Rappelons que Hankook y remplace le leader mondial Michelin. Le groupe compte ainsi concilier les valeurs de hautes performances et de respect de l’environnement.