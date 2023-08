Le Fiat E-Scudo décroche un record du monde Guinness

L’utilitaire électrique du groupe Stellantis vient, avec le concours de Webfleet et de Bridgestone, d’établir un nouveau « Guinness World Records » en parcourant près de 500 km avec une seule charge !

311,18 miles. C’est la distance parcourue cet été par le Fiat E-Scudo, sur les routes anglaises sans se recharger. L’utilitaire de la marque italienne bat ainsi le précédent record du monde de 258,85 miles (environ 417 km), réalisé aux États-Unis l’an dernier par un fourgon FedEx. Durant 13 heures et 9 minutes, trajet effectué en plein jour à travers le Cambridgeshire, le Lincolnshire et le Northamptonshire, le Fiat E-Scudo n'a donc pas eu besoin de s’arrêter pour se brancher alors que son itinéraire circulaire combinait des routes urbaines et rurales afin de reproduire une conduite en « conditions réelles ».

Démontrer que la mobilité électrique n’est pas un frein pour les pros

Annoncé avec une autonomie (norme WLTP) de 205 miles (environ 329 km) et embarquant une batterie de de 75 kWh, l’utilitaire électrique a su pousser ses performances de roulage grâce à l’équipement de pneus Bridgestone Duravis, réputés pour leur haut rendement énergétique ainsi que leur faible résistance au roulement. L'E-Scudo, lui, a été spécifiquement choisi pour sa conception axée sur le confort et minimisant les secousses.

Piloté par les conducteurs chevronnés Sam Clarke, Kevin Booker et Fergal McGrath – ces deux derniers étant déjà présent lors de précédents records d'économie de carburant en voiture thermique et électrique – l'E-Scudo a donc parcouru en moyenne 4,5 miles (environ 6,4 km) par kilowattheure. Des données vérifiées par les images des caméras embarquées Webfleet qui ont permis de valider ce nouveau record du monde.

Comme le souligne en effet Taco van der Leij, vice-président des solutions de gestion de flotte pour l'Europe chez Bridgestone Mobility Solutions : « les datas des véhicules électriques connectés jouent un rôle essentiel dans l'électrification de la mobilité, assurant aux flottes professionnelles de suivre le comportement des conducteurs, de comparer leur performance énergétique et même d'analyser l'énergie cinétique récupérée par le freinage régénératif afin de fournir un coaching ciblé là où c'est le plus nécessaire. » « En obtenant ce titre de Guinness World Records, nous espérons démontrer que les véhicules utilitaires 100% électriques peuvent satisfaire et dépasser les exigences des clients dans le monde, en particulier dans les grandes villes », espère quant à lui Fergal McGrath.