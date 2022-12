Le financement du véhicule d'occasion ralentit en octobre 2022

Selon les données fournies par l'Association française des sociétés financières (ASF), des signes de ralentissement de la production financière apparaissent en octobre 2022 au niveau du financement automobile. Toutefois, sur les trois derniers mois, la tendance reste globalement favorable.

En effet, après deux mois de croissance à deux chiffres, l’évolution des financements d’automobiles d’occasion passe à + 5,5 % en octobre 2022. Les financements par crédits affectés augmentent, eux, de 6,3 % par rapport à octobre 2021 et les opérations de LOA progressent de 3 %. À l’échelle des trois derniers mois, l’activité évolue de 8,9 % (+ 8,3 % pour les crédits affectés et + 10,6 % pour les opérations de LOA).

Les financements d’automobiles neuves enregistrent une hausse de 12,7 % par rapport à octobre 2021 et de + 15,1 % en moyenne sur les trois derniers mois. Il convient toutefois de relativiser cette performance, la base de comparaison étant favorable (en octobre 2021, l’activité s’était contractée de - 12,1 %). Dans le détail, l’évolution de la production en octobre 2022 est de + 14,5 % pour les opérations de LOA et de + 3,3 % pour les crédits affectés (respectivement + 18,5 % et - 0,7 % en moyenne sur les trois derniers mois).