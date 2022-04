Le Fisker Ocean enregistre plus de 40 000 réservations

Sur le marché des SUV électriques, qui s’étoffe de mois en mois, le constructeur américain se fait progressivement un nom avec son SUV Ocean. Celui-ci a dépassé les 40 000 réservations initiales, notamment sur les finitions « One » (édition de lancement) et « Extreme », toutes deux vendues à 69 950 euros en France. Compte tenu de cet engouement, Fisker estime que la totalité de sa production sera écoulée sur « la majeure partie de l’année 2023 ». Par conséquent, le constructeur ouvrira les réservations de précommande pour l'achat du SUV Fisker Ocean One édition limitée aux titulaires de réservations en cours dès le 1er juillet 2022. Seules 5 000 unités de cette édition limitée seront fabriquées à partir de novembre 2022. « Notre objectif est d'être totalement transparents avec nos clients, explique Henrik Fisker, le PDG. Nous ne voulons pas que les titulaires de réservations qui prévoient d'acheter un Fisker Ocean One soient déçus. C'est pourquoi nous leur offrons dès maintenant la possibilité de confirmer le véhicule qu'ils souhaitent acquérir ».

Vers une production annuelle de 50 000 véhicules

À l'issue de cette première phase de production, Fisker envisage de fabriquer ensuite toutes les commandes du Fisker Ocean Extreme. Puis ce sera au tour des finitions Ultra et Sport, mais « probablement pas avant la fin de l'année 2023, initialement à des volumes modestes qui augmenteront en 2024 » précise la marque. En cas d'annulation de réservation, d'autres clients pourront réserver un créneau de construction pour un Fisker Ocean Extreme en 2023, en fonction de l'ordre dans lequel ils effectuent leur réservation. Actuellement, chaque client doit s’acquitter de frais de réservation de 225 euros pour bloquer un Fisker Ocean et de 90 euros pour un véhicule supplémentaire. En outre, si le constructeur américain est en mesure de dépasser une production annuelle de 50 000 unités en 2023, il affirme avoir l'intention d'examiner des solutions logistiques et de chaîne d'approvisionnement pour augmenter la cadence de ses livraisons.