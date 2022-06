Le Fisker Ocean sera publiquement présenté en Angleterre

Quelques jours avant l’ouverture des précommandes de la très limitée One édition (1er juillet 2022), le Fisker Ocean va s’offrir son premier bain de foule à l’étranger. Le rendez-vous a été pris au Royaume-Uni, à l’occasion du Goodwood Festival of Speed Electric Avenue 2022, organisé du 23 au 26 juin prochains. Telle une rock star, le SUV américain entièrement électrique sera présenté dans le hall de l’avenue Electric, vitrine de la manifestation pour tous les véhicules propulsés par des batteries.

Ciblé comme un marché « vital » par Henrik Fisker, le PDG de l’entreprise a fait le choix d’installer le siège social de sa division de véhicules spécialisés, Fisker Magic Works, en Angleterre. « Sur la base des chiffres de réservation actuels, nous nous attendons à ce que le Royaume-Uni soit le deuxième plus grand marché européen des véhicules électriques, explique le dirigeant. Goodwood Festival of Speed Electric Avenue est l’endroit idéal pour faire les débuts au Royaume-Uni du Fisker Ocean et mettre en évidence toutes les caractéristiques excitantes et cool du véhicule ». Par conséquent, le constructeur américain a prévu de commercialiser dès la mi-2023 une version de son SUV équipée d’un volant à droite spécifiquement pour le marché britannique.

Un intérêt certain

Selon les derniers chiffres publiés début juin par le constructeur, le modèle dépasserait déjà les 50 000 réservations dans le monde, notamment sur les finitions One (édition de lancement) et Extreme, toutes deux vendues à 69 950 euros aux États-Unis. Si le constructeur américain est en mesure de dépasser une production annuelle de 50 000 unités en 2023, il affirme avoir l'intention d'examiner des solutions logistiques et de chaîne d'approvisionnement pour augmenter la cadence de ses livraisons. Fisker prévoit également de commencer en 2024 la production d'un second véhicule, le Pear, un crossover aux dimensions plus courtes que son prédécesseur. Le modèle et sa fiche technique seront révélés l'an prochain au cours du second semestre.