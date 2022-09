Le Fleet & Mobility Managers Club (FMMC) fait sa rentrée le 22 septembre

L'heure de la rentrée a sonné pour le Fleet & Mobility Managers Club. Nos experts et l'ensemble de la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise vous donnent rendez-vous le 22 septembre prochain au Pavillon Presbourg (Paris 16e).

Ensemble nous aborderons la question de la mobilité de demain. Avec la crise sanitaire et une certaine prise de conscience écologique, les habitudes de mobilités de vos collaborateurs sont en pleine évolution. Une transformation qui va sans aucun doute s'accentuer avec l'inflation des prix de l'énergie. En jeu : des déplacements plus vertueux ainsi que la maîtrise des budgets. Alors face aux nouvelles habitudes de travail et de mobilité, est-ce le bon moment pour tailler dans vos parcs ?

Pour vous apporter des éléments de réponses, Laurent Hecquet, président de l'Observatoire des mobilités, William Ithier, directeur du business développement d'ALD Automotive France, et Julien Royer, directeur du développement international de Mobility Tech Green, seront présents. Nos trois experts répondront aux questions suivantes :

Comment la crise a redistribué les cartes de la mobilité ?

Comment préserver « l’expérience salarié » : le crédit mobilité, la solution ?

Comment accompagner vos collaborateurs dans la prise en main des modes de déplacement alternatifs ?

Vers un green mobility policy ?

Rendez-vous dès 19 heures le 22 septembre prochain au Pavillon Presbourg, dans le 16e arrondissement de Paris. L'inscription est gratuite ici (avec le code FMMC2209).